Baile Secreto: show de alegria e luxo no Carnaval de Vitória

Sob o comando das festeiras Luciana Almeida e Maria Sanz, o Baile Secreto é hexacampeão. A sexta edição do tradiconal happening reuniu famosos e vips nesta quinta-feira (09), na Casa Lounge, em Vitória, para dar início ao Carnaval de Vitória. A festa na Ilha foi um verdadeiro desfile de fantasias ricas e criativas e show de marchinhas, axé e sambas-enredos. A decoração foi assinada por Bruna Medeiros, que se inspirou na cultura nordestina para enfeitar os salões. E o DJ De Prá ferveu a pista do início ao fim. A bateria da Novo Império, atual campeã do Carnaval capixaba, entrou à meia-noite na casa e sacudiu o baile com hits da folia. A Beta Rede promoveu uma ação com espaço instagramável na entrada do baile, palco de muitos cliques.