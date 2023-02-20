Miss Brasil Mia Mamede prestigia Baile do Copa e desfiles na Sapucaí

Depois de brilhar no Sambão do Povo, na ala da Beleza Máxima do Espírito Santo, com a Novo Império, a Miss Universo Brasil, Mia Mamede
desfilou sua beleza no Carnaval do Rio. No sábado (18), a capixaba participou do Baile do Copacabana Palace, que celebra 100 anos em 2023. A miss vestiu um look inspirado na Sereia Iara, conhecida como Mãe D’água, assinado pela estilista Fabiana Millazzo.
No domingo (19), a miss capixaba acompanhou os desfiles do primeiro dia do Grupo Especial do Carnaval do Rio, na Marquês de Sapucaí. Desfilou com um macacão com muito brilho também assinado estilista Fabiana Millazzo pelos camarotes da festa.
Em 2023, o glamour histórico do baile de carnaval mais lendário do Rio de Janeiro voltou como um marco nas celebrações dos 100 anos do Copacabana Palace. Com direção artística de Gustavo Barchilon e cenografia de Daniel Cruz, o baile, com o tema 'Túnel do Tempo 1923 - 2123', reuniu famosos como Sabrina Sato, Jade Picon, Narcisa Tamborindeguy, o ex-BBB Gabriel Fop, Juliana Nalú, Luíza Brunet, entre outros.