Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Miss Brasil Mia Mamede prestigia Baile do Copa e desfiles na Sapucaí

20 fev 2023 às 09:59
A Miss Brasil Mia Mamede
A Miss Brasil Mia Mamede desfilou com look inspirado na Sereia Iara pelos salões do Copacabana Palace Crédito: Divulgação
Depois de brilhar no Sambão do Povo, na ala da Beleza Máxima do Espírito Santo, com a Novo Império, a Miss Universo Brasil, Mia Mamede desfilou sua beleza no Carnaval do Rio. No sábado (18), a capixaba participou do Baile do Copacabana Palace, que celebra 100 anos em 2023. A miss vestiu um look inspirado na Sereia Iara, conhecida como Mãe D’água, assinado pela estilista Fabiana Millazzo.
Mia Mamede na Marquês de Sapucaí
Mia Mamede na Marquês de Sapucaí Crédito: Divulgação
No domingo (19), a miss capixaba acompanhou os desfiles do primeiro dia do Grupo Especial do Carnaval do Rio, na Marquês de Sapucaí. Desfilou com um macacão com muito brilho também assinado  estilista Fabiana Millazzo pelos camarotes da festa.

BAILE DO COPA

Em 2023, o glamour histórico do baile de carnaval mais lendário do Rio de Janeiro voltou como um marco nas celebrações dos 100 anos do Copacabana Palace. Com direção artística de Gustavo Barchilon e cenografia de Daniel Cruz, o baile, com o tema  'Túnel do Tempo 1923 - 2123',  reuniu famosos como Sabrina Sato, Jade Picon, Narcisa Tamborindeguy, o ex-BBB Gabriel Fop, Juliana Nalú, Luíza Brunet, entre outros. 

Carnaval Carnaval de Vitória Carnaval do Rio
