Ex-assistente de Khloé Kardashian é demitido após lesão no joelho e processa influencer

A influencer Khloé Kardashian Crédito: Instagram/@khloekardashian

Khloé Kardashian está sendo processada pelo seu ex-assistente. Segundo o site TMZ, Matthew Manhard afirma ter sido demitido após ter sofrido uma lesão no joelho. Segundo ele, teria sido um "pesadelo total" trabalhar para a influencer.

De acordo com informações divulgadas pelo portal, Matthew começou a trabalhar para Khloé em janeiro de 2019. Em maio de 2022, ele teria sofrido uma lesão no joelho e teria tido o contrato encerrado seis meses depois, em novembro.

O ex-funcionário, segundo o TMZ, afirma que a socialite não pagava horas extras, mesmo que ele trabalhasse 12 horas por dia, sem conseguir fazer as pausas legalmente exigidas.