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Ex-assistente de Khloé Kardashian é demitido após lesão no joelho e processa influencer

Segundo informações de portal, Matthew Manhard define o tempo trabalhado com a socialite como "pesadelo total"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 10:31

A influencer Khloé Kardashian
A influencer Khloé Kardashian Crédito: Instagram/@khloekardashian
Khloé Kardashian está sendo processada pelo seu ex-assistente. Segundo o site TMZ,  Matthew Manhard afirma ter sido demitido após ter sofrido uma lesão no joelho. Segundo ele, teria sido um "pesadelo total" trabalhar para a influencer.
De acordo com informações divulgadas pelo portal, Matthew começou a trabalhar para Khloé em janeiro de 2019. Em maio de 2022, ele teria sofrido uma lesão no joelho e teria tido o contrato encerrado seis meses depois, em novembro.
O ex-funcionário, segundo o TMZ, afirma que a socialite não pagava horas extras, mesmo que ele trabalhasse 12 horas por dia, sem conseguir fazer as pausas legalmente exigidas.
O representante legal da Kardashian afirmou ao portal que "Matthew foi devidamente pago e compensado por seu papel".

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