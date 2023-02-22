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Ex-BBB Jessi Alves assume namoro com produtora: "um dos maiores presentes"

Em post nas redes sociais, bióloga afirma que nunca acreditou que poderia viver um relacionamento amoroso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 17:13

A ex-BBB Jessi Alves assume namoro com Sté Frick
A ex-BBB Jessi Alves assume namoro com Sté Frick Crédito: Instagram @jessilane
O cupido flechou o coração da ex-BBB 22 Jessi Alves. Nesta quarta-feira (22), em suas redes sociais, a bióloga e professora fez um post com fotos românticas ao lado da namorada, a produtora Sté Frick. A publicação fez com que ela assumisse o romance publicamente.
O texto da ex-sister esbanjava paixão. "Todas às vezes que abro a caixinha de pergunta aqui no insta, a pergunta que mais fazem é se eu estou solteira… Por muitas vezes deixei de responder essa pergunta ou levei ela pro lado cômico, porque sempre a resposta era a mesma! Sempre achei que relacionamento não era para mim, porque em todas as tentativas, nunca senti que fosse possível encontrar alguém que seria feliz e me amaria na mesma intensidade que eu (que se diga de passagem é imensa)", iniciou no post.
Na publicação, ela ressalta que depois do turbilhão de emoções vivido no BBB, começou a achar ser mais difícil encontrar o amor. "Foi aí que te encontrei… um dos maiores presentes (literalmente) que a vida poderia me proporcionar. Você é a coisa mais linda da vida. É carinhosa, afetuosa, cuidadosa, com um dos maiores corações que já conheci! Eu faço um furacão acontecer em menos de um minuto e você, com um simples toque e olhar, me acalma e equilibra. Que encontro gostoso. Eu te amo muito, muito mesmo!!! Obrigada, Deus. Finalmente posso dizer: não estou solteira", completou.

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