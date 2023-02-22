Ex-BBB Jessi Alves assume namoro com produtora: "um dos maiores presentes"

A ex-BBB Jessi Alves assume namoro com Sté Frick Crédito: Instagram @jessilane

O cupido flechou o coração da ex-BBB 22 Jessi Alves. Nesta quarta-feira (22), em suas redes sociais, a bióloga e professora fez um post com fotos românticas ao lado da namorada, a produtora Sté Frick. A publicação fez com que ela assumisse o romance publicamente.

O texto da ex-sister esbanjava paixão. "Todas às vezes que abro a caixinha de pergunta aqui no insta, a pergunta que mais fazem é se eu estou solteira… Por muitas vezes deixei de responder essa pergunta ou levei ela pro lado cômico, porque sempre a resposta era a mesma! Sempre achei que relacionamento não era para mim, porque em todas as tentativas, nunca senti que fosse possível encontrar alguém que seria feliz e me amaria na mesma intensidade que eu (que se diga de passagem é imensa)", iniciou no post.