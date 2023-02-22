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Noivado de Avril Lavigne chega ao fim após cantora jantar com Tyga, diz site

Apesar da situação, as fontes afirmam que Avril é apenas amiga do rapper. Além disso, o término não foi motivado por traição de nenhuma parte e a decisão foi da cantora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 15:54

Ingressos para show de Avril Lavigne se esgotam em minutos
O relacionamento de Avril Lavigne e Mod Sun chegou ao fim Crédito: Reuters/Folhapress
Um ano após anunciarem o noivado nas redes sociais, o relacionamento de Avril Lavigne e Mod Sun chegou ao fim. Ao TMZ, fontes próximas disseram que o agora ex-casal já não estava no melhor momento, e um jantar da cantora com Tyga pode ter sido a gota d'água.
Apesar da situação, as fontes afirmam que Avril é apenas amiga do rapper. Além disso, o término não foi motivado por traição de nenhuma parte e a decisão foi da cantora.
Em abril de 2022, Mod Sun a pediu em casamento em Paris, em frente à Torre Eiffel. O momento romântico foi compartilhado nas redes sociais. Os dois estavam juntos desde 2021.
"No dia em que nos conhecemos eu sabia que você era a única. Juntos para sempre até que nossos dias acabem. Eu tive um sonho onde eu pedi em casamento em Paris. Peguei um anel e pedi para você o usasse. Eu estava de joelhos enquanto olhava em seus olhos. Você é mais linda do que as minhas palavras podem descrever. Agarrei sua mão, dei um último suspiro: 'Eu disse: você quer se casar comigo?', ela disse 'sim'", publicou o cantor em seu Instagram, na época. 

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