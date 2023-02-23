Advogado do caso Leandro Lo insiste para que Key Alves preste depoimento

A fala de Key Alves, que disse ter presenciado o assassinato do lutador Leandro Lo, continua rendendo. Segundo o portal UOL, mesmo com o juiz Roberto Zanichelli Cintra tendo negado o pedido de depoimento da atleta, o advogado Claudio Dalledone, defesa do policial Henrique Otavio Oliveira Velozo, afirmou que Key poderá ser ouvida em procedimento interno da Polícia Militar.
Velozo é suspeito de ter assassinado Leandro em crime ocorrido em São Paulo, em agosto do ano passado.
De acordo com informações do portal, o advogado teria aguardado a decisão do juiz, mas que, mesmo negada, Key deve prestar conta pelo que disse no BBB 23.
"Só estava aguardando a decisão do juiz, mas ela vai ser ouvida, sim, ela vai sair da casa, vai até uma unidade Policial Militar e vai prestar conta disso que ela está jogando ao vento. Isso pode ser muito prejudicial ao caso", disse Claudio Dalledone.
"Key Alves teve uma conduta deplorável, faltou com a verdade dizendo que tinha visto e que o Leandro Lo não havia feito nada. Isso pode gerar um efeito retórico no caso e atrapalhar a correta dimensão do que realmente aconteceu. O processo criminal é uma reconstrução do que ocorreu. Quando pessoas buscam, com mentiras, participar desse protagonismo, de um caso de repercussão como esse, atrapalha a credibilidade da justiça", concluiu Dalledone, conforme publicado pelo UOL.