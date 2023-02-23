Advogado do caso Leandro Lo insiste para que Key Alves preste depoimento

Key Alves Crédito: Reprodução TV Globo

Velozo é suspeito de ter assassinado Leandro em crime ocorrido em São Paulo, em agosto do ano passado.

De acordo com informações do portal, o advogado teria aguardado a decisão do juiz, mas que, mesmo negada, Key deve prestar conta pelo que disse no BBB 23.

"Só estava aguardando a decisão do juiz, mas ela vai ser ouvida, sim, ela vai sair da casa, vai até uma unidade Policial Militar e vai prestar conta disso que ela está jogando ao vento. Isso pode ser muito prejudicial ao caso", disse Claudio Dalledone.