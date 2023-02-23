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BBB23

Paulo Vieira recebe Cristian e ironiza preconceito de participantes do 'BBB 23'

O humorista aproveitou o ‘Big Terapia’ para pautar a acusação de intolerância religiosa contra o eliminado, Key Alves e Gustavo; veja
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 10:57

Paulo Vieira recebe Cristian e ironiza preconceito de participantes do BBB 23
Paulo Vieira recebe Cristian e ironiza preconceito de participantes do BBB 23 Crédito: Globo/Twitter @nicolasmuniztv
Paulo Vieira comandou mais um episódio do Big Terapia no Big Brother Brasil 23 nesta quarta-feira, 22. Na ocasião, ele recebeu Cristian, o eliminado da semana, e, como de costume, não perdeu as piadas sobre as atitudes do brother.
"Você ficou famoso pelo topete e pela traição. Você é o novo Ximbinha?", questionou o humorista, se referindo ao guitarrista e ex-marido da cantora Joelma. Contudo, o que chamou a atenção do público foi Paulo usar a oportunidade para pautar a acusação de intolerância religiosa contra Cristian, Key Alves e Gustavo - fato que, inclusive, influenciou na eliminação do empresário.
Antes de receber o eliminado, ele homenageou Xangô, orixá "pai das casas matrizes dos primeiros candomblés do Brasil", e brincou que Cristian estaria fugindo de medo naquele momento.
"Esta semana é aniversário do Cezar Black e do Fred Nicácio, mas não vai ter bolo, porque o Gustavo e a Key têm medo de preto batendo palma na frente de vela", ironizou Paulo, mostrando o polêmico trecho em que eles falam com preconceito sobre a religião do médico.
Com Cristian, Paulo foi direto e não deixou o último acontecimento passar despercebido. "Guskey (junção dos nomes do casal) te usou, te traiu, te jogou no fogo e tu com medo do Fred Nicácio? Tinha que ter medo desses dois. (...) Seria Fred Nicácio o anti-Cristian?", questionou.
Após a apresentação do quadro, o nome de Paulo Vieira foi um dos principais assuntos do Twitter. Segundo internautas, o apresentador foi "genial". Confira algumas reações.

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