BBB 23: Fred Nicácio, Cara de Sapato e Bruna Griphao protagonizam barraco; veja vídeo

Fred Nicácio, Cara de Sapato e Bruna Griphao protagonizam barraco no BBB 23 Crédito: Reprodução

Alerta treta! Durante a festa do BBB 23 (Globo) desta sexta-feira (24), Fred Nicácio, Cara de Sapato e Bruna Griphao protagonizaram o maior barraco. "Me falaram que você que colocou meu nome para ir ao paredão", diz o lutador.

"Como é que é? Quem te falou isso, Sapato?", pergunta Fred Nicácio. "Me falaram, pediram para não te falar", diz o lutador. "Mas se te falaram, tem que ter o endereço, eu quero saber quem foi para poder perguntar para ela de onde que essa pessoa tirou isso", insiste o médico.

Nicácio se exalta, fala para Sapato parar de "fofoquinha" e vai para sala, mas a discussão não para por aí. O clima pesa quando Bruna entra na confusão para defender o amigo e começa a gritar com o médico.

Fred Nicácio diz para Bruna: "Você quer gritar sobe aqui no palco amor!" Bruna, então, grita com ele: "Eu sei gritar mais alto!" Sapato fica do lado de Bruna e fala para Nicácio: "Você que começou isso, você não tem argumentos, você que começou isso, você mudou… você só causou discórdia aqui, comigo, com a Bruna"

Os internautas, que amam uma confusão, comemoraram o entretenimento da madrugada:

até q enfim um barraco de verdade nessa casa https://t.co/8TCDKIw6Nl — gabrielle ✨ (@oggionigabi) February 25, 2023