Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • BBB 23: Fred Nicácio, Cara de Sapato e Bruna Griphao protagonizam barraco; veja vídeo
Deu B.O.

BBB 23: Fred Nicácio, Cara de Sapato e Bruna Griphao protagonizam barraco; veja vídeo

Confusão começou logo após a festa da noite desta sexta-feira (24). Atriz chamou o médico de babaca e defendeu o lutador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Fevereiro de 2023 às 09:52

Fred Nicácio, Cara de Sapato e Bruna Griphao protagonizam barraco no BBB 23
Fred Nicácio, Cara de Sapato e Bruna Griphao protagonizam barraco no BBB 23 Crédito: Reprodução
Alerta treta! Durante a festa do BBB 23 (Globo) desta sexta-feira (24), Fred Nicácio, Cara de Sapato e Bruna Griphao protagonizaram o maior barraco. "Me falaram que você que colocou meu nome para ir ao paredão", diz o lutador.
"Como é que é? Quem te falou isso, Sapato?", pergunta Fred Nicácio. "Me falaram, pediram para não te falar", diz o lutador. "Mas se te falaram, tem que ter o endereço, eu quero saber quem foi para poder perguntar para ela de onde que essa pessoa tirou isso", insiste o médico.
Nicácio se exalta, fala para Sapato parar de "fofoquinha" e vai para sala, mas a discussão não para por aí. O clima pesa quando Bruna entra na confusão para defender o amigo e começa a gritar com o médico.
Fred Nicácio diz para Bruna: "Você quer gritar sobe aqui no palco amor!" Bruna, então, grita com ele: "Eu sei gritar mais alto!" Sapato fica do lado de Bruna e fala para Nicácio: "Você que começou isso, você não tem argumentos, você que começou isso, você mudou… você só causou discórdia aqui, comigo, com a Bruna"
Os internautas, que amam uma confusão, comemoraram o entretenimento da madrugada:

Veja Também

Ex-BBB Victor Hugo desabafa sobre solidão e ansiedade após ataques

Cachês de MC Guimê no BBB 23 são penhorados por dívida milionária

Primeira madrugada de 'semana turbo' no 'BBB 23' é marcada por rivalidade no jogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo bbb 23
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados