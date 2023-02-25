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Crime

Gleici Damasceno chora e alega ter sofrido racismo em aeroporto de SP

Secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse que caso está sendo apurado. "Me senti invadida", afirmou a ex-BBB
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Fevereiro de 2023 às 12:07

Gleici Damasceno relatou ter sofrido racismo no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta sexta-feira, 25.
Gleici Damasceno relatou ter sofrido racismo no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta sexta-feira, 25. Crédito: Reprodução/Instagram
Gleici Damasceno relatou ter sofrido racismo no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta sexta-feira, 25. A campeã do "Big Brother Brasil 18" compartilhou uma série de stories chorando para falar sobre o caso.
Gleici estava voltando de uma viagem aos Estados Unidos e, em meio a abordagem protocolar da Receita Federal, a ex-sister contou que a funcionária questionou como ela tinha "condições de viajar duas vezes no ano", pois era algo "caro".
"Nunca reclamo dos protocolos de parar na Receita Federal e de abrir as malas porque sei que são necessários para a segurança dos passageiros, mas me senti invadida e vulnerável quando insinuaram que viajar mais de uma vez por ano para os Estados Unidos é muito caro. Tive uma abordagem típica de 'como eu consigo viajar muito?'", iniciou.
"Demorei a entender realmente o que ela estava insinuando com aqueles comentários e falei que achava eram racistas e aí ela me respondeu: 'Eu acho que o racismo está em você'. Fiquei extremamente nervosa porque tenho certeza que essas abordagens não são feitas sempre para todas as pessoas e sim com frequência apenas para um grupo", desabafou.
"Ela começou a falar alto e disse que era autoridade. Fiquei nervosa. Me senti muito mal. Eu sei que se fosse uma pessoa branca, esse tipo de comentário não teria sido feito. E eles não falam assim com todo mundo. Sabemos distinguir quando a pessoa fala com maldade ou com deboche. Foi o que ela fez o tempo todo comigo", relatou.
Gleici contou que fez uma denúncia na ouvidaria e, posteriormente, Robinson Barreirinhas, Secretário da Receita Federal do Brasil, emitiu uma nota nas redes sociais sobre o caso: "A Superintendência da Receita Federal em São Paulo e a Ouvidoria nacional já estão cientes do caso, apurando e já tomaram as primeiras providências".

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