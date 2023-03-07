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Fé em Deus!

Leo Stronda vira evangélico e deixa grupo Bonde da Stronda: "Defendo outra doutrina"

Artista anunciou a conversão religiosa em suas redes sociais na madrugada desta terça (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Março de 2023 às 16:25

Leo Stronda aunciou que se converteu à religião evangélica
Leo Stronda anunciou que se converteu à religião evangélica Crédito: Instagram@leostronda
O influencer digital, cantor e personal trainer Léo Stronda usou as redes sociais na madrugada desta terça (7) para anunciar a seus milhares de seguidores no Instagram que se converteu a religião evangélica. Por esse motivo, também decidiu deixar o grupo Bonde da Stronda, formado em 2006.
"Não faz mais sentido cantar e me portar como antes se hoje acredito na verdade e defendo outra doutrina", afirmou o rapaz. 
No mesmo post, Stronda revelou que a decisão por deixar o grupo não abalou a amizade com Diego Thug (com quem divide os vocais).
"Não consigo mais comer na mesa do mundo após ser vivificado no Espírito Santo. Não sou perfeito, mas a busca pelo aperfeiçoamento pautado na sua palavra não pode cessar."
Leo contou que, após passar por crises existenciais, teve uma revelação espiritual sobre "o que realmente vale a pena" e prosseguiu dizendo que teve um encontro com Jesus após sofrer um acidente doméstico. Ele teve quase 40% do corpo queimado em uma explosão de gás em sua casa.
"Precisava abandonar o velho homem e precisava mudar o meu estilo de vida, mudar meus hábitos e seguir a Bíblia o máximo que posso. Me afastei de muitas pessoas (…), parei de beber (…), e até o relacionamento que tinha, a gente decidiu terminar. A gente começou a entender que a gente precisava ter uma maturidade espiritual com Deus", complementou, sem citar a congregação religiosa que está seguindo.

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