Leo Stronda vira evangélico e deixa grupo Bonde da Stronda: "Defendo outra doutrina"

Leo Stronda anunciou que se converteu à religião evangélica Crédito: Instagram@leostronda

O influencer digital, cantor e personal trainer Léo Stronda usou as redes sociais na madrugada desta terça (7) para anunciar a seus milhares de seguidores no Instagram que se converteu a religião evangélica. Por esse motivo, também decidiu deixar o grupo Bonde da Stronda, formado em 2006.

"Não faz mais sentido cantar e me portar como antes se hoje acredito na verdade e defendo outra doutrina", afirmou o rapaz.

No mesmo post, Stronda revelou que a decisão por deixar o grupo não abalou a amizade com Diego Thug (com quem divide os vocais).

"Não consigo mais comer na mesa do mundo após ser vivificado no Espírito Santo. Não sou perfeito, mas a busca pelo aperfeiçoamento pautado na sua palavra não pode cessar."

Leo contou que, após passar por crises existenciais, teve uma revelação espiritual sobre "o que realmente vale a pena" e prosseguiu dizendo que teve um encontro com Jesus após sofrer um acidente doméstico. Ele teve quase 40% do corpo queimado em uma explosão de gás em sua casa.