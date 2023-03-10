Música

Red Hot Chili Peppers divulga datas de shows no Brasil

Grupo chega no segundo semestre e inicia apresentações pelo Rio de Janeiro
Agência Estado

Publicado em 10 de Março de 2023 às 09:41

Show da banda Red Hot Chili Peppers no Rock in Rio 2019 Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
O suspense acabou. A banda americana Red Hot Chili Peppers postou em suas redes sociais as datas em que se apresentará no Brasil. A passagem do grupo por aqui começa pelo Rio de Janeiro, em 4 de novembro, depois Brasília, no dia 7, São Paulo, dia 10, Curitiba, 13, e Porto Alegre no dia 16.
A turnê do Red Hot vai passar por vários países este ano. Em 29 de março chega a Vancouver, depois será a vez de Las Vegas, San Diego, Houston, Lisboa, Madri, Viena, Glasgow, na Escócia.
Formado em 1983 na cidade de Los Angeles, o Red Hot Chili Peppers atingiu o sucesso mundial com seu quinto álbum de estúdio, Blood Sugar Sex Magik de 1991, que tem Under The Bridge, Give It Away e Suck My Kiss, entre outras canções. Em 2022, a banda lançou dois álbuns, o Return of the Dream Canteen e Unlimited Love.
Em 2021, o Red Hot Chilli Peppers vendeu seu catálogo de álbuns a um dos gigantes da gestão de direitos musicais, o British Hipgnosis, por um valor estimado entre US$ 140 milhões e US$ 150 milhões.
Veja as datas do Red Hot Chili Peppers no Brasil:
  • 4 DE NOVEMBRO
  • Rio de Janeiro
  • Estádio Engenhão Nilton Santos

  • 7 DE NOVEMBRO
  • Brasília
  • Arena BSB Mané Garrincha

  • 10 DE NOVEMBRO
  • São Paulo
  • Estádio do Morumbi

  • 13 DE NOVEMBRO
  • Curitiba
  • Estádio Couto Pereira

  • 16 DE NOVEMBRO
  • Porto Alegre
  • Arena do Grêmio

