"Manifesto" vence festival Batalha de Videoclipes de Rap

"Manifesto", de W.I. e V.G., foi o vencedor do festival virtual Batalha de Videoclipes de Rap Crédito: Reprodução/YouTube

Batalha de Videoclipes de Rap apresentou 35 produções que versam sobre a cena hip hop do Espírito Santo. Realizado de 25 a 28 de fevereiro, em formato virtual, com transmissões pelo canal do YouTube do Panela Audiovisual , o Festivalapresentou35 produções que versam sobre a cena hip hop do Espírito Santo.

Na última quinta (9), foram anunciados os vencedores, avaliados por um juri técnico formado por professores universitários, profissionais do audiovisual e ativistas culturais. "Manifesto", de W.I. e V.G., um "faroeste" urbano e contemporâneo que versa sobre segregação, levou o troféu de Melhor Videoclipe.

Entre outros contemplados estão, "Os Menor Tá de 12", dirigido por Diego Capeletti, como Melhor Direção; e "DOM: Um em Um Milhão", com Patryck Matheus Alves, levando o prêmio de Melhor Roteiro. A Melhor Performance ficou com Aliado Jota, no clipe "Tô no Game".

O júri ainda concedeu as menções honrosas para "Pipoco", de Marcus Prince Lee e 2M, pela Montagem, enquanto "Puma", de Tati Rabelo e Rod Linhares, performado por Mary Jane, foi reconhecido pela presença da mulher no rap capixaba.

O público ainda votou em sua produção preferida. O prêmio de Melhor Videoclipe - Júri Popular ficou com "Não Custa Cifrão", dirigido por Marrom, que conquistou 22% dos votos.

Os vencedores de cada categoria, exceto as menções honrosas, levaram um troféu e mais o prêmio de R$ 500. Esta foi a primeira edição do Batalha de Videoclipes de Rap, uma espécie de "filhote" da Mostra Cine Rap, que teve sua quarta e última edição em 2018.

O FESTIVAL

Foram realizadas quatro sessões remotas, com a exibição dos videoclipes selecionados e análises da linguagem audiovisual e dos discursos de cada um, além de lives com MC Anderson, Aliado Jota e Comum.

Segundo o coordenador geral da mostra, Luiz Eduardo Neves, o objetivo do projeto foi de divulgar a expressividade do hip hop por meio dos videoclipes.

"Nossa ideia sempre foi destacar obras que contam com letras que discutem temas sociais de extrema importância para reflexão, como protagonismo feminino, violência urbana, desigualdade social, raça, igualdade de gênero e direitos humanos”, pontua.

Em tempo: se você não acompanhou o evento, as quatro sessões, além da divulgação dos vencedores, continuam disponíveis no canal do YouTube do evento. Vale a pena dar uma conferida.

CONFIRA OS VENCEDORES DO FESTIVAL BATALHA DE VIDEOCLIPES DE RAP