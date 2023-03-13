Festival reúne 5 cervejarias capixabas e 12 bandas em Vila Velha

Cervejas variadas e música garantidas no festival em Vila Velha Crédito: Shutterstock

Reunindo música e cervejas capixabas, Vila Velha recebe o Boulevard Festival, que promete agitar a cidade entre os dias 16 a 19 e 23 a 26 de março. Rastaclone, Pele Morena, Marcelo Ribeiro e Casaca são algumas das atrações do evento. No total, serão 12 bandas a se apresentar no Boulevard Vila Velha, no bairro Jockey de Itaparica.

A programação começa com show da banda Rastaclone, que promete um desfile dos seus grandes hits. Já no dia 17, a animação ficará por conta do Vinicius Ayres Trio e da banda Back To The Past. No dia 18, o evento recebe Claudio Bocca e o grupo No Class e, encerrando a programação da primeira semana do evento, quem sobe ao palco é a turma do Pele Morena, com o melhor do samba e pagode, para não deixar ninguém parado.

Já a nostalgia vai dar o tom no início da segunda semana do Boulevard Festival, com o show “Ventura canta Java Roots”. "Estarei relembrando sucessos de minha primeira banda autoral, a Java Roots. Banda na qual compus e gravei 03 álbuns entre 97 e 2001. A banda Java Roots é um dos pilares da Geração Dia D, manifestação musical que ocorreu no final de da década de 90 e que deu origem a bandas como Java Roots, Mahnimal, Casaca entre outras. O show será um mix de canções minhas dessa época e as atuais. A ideia é criar uma conexão entre as gerações", explica Anderson Ventura, garantindo que o show também terá hits do reggae nacional e internacional.

No dia 24 mais duas atrações se apresentam no evento: Marcelo Ribeiro e a banda Picnic Dogs; no dia 25 é a vez das bandas Casaca e Usados e Seminovos e, encerrando a grande festa, dia 26, quem sobe ao palco é o Samba Criolo.

"É uma forma de aumentar a conexão com o nosso público. Mesmo em dias de redes sociais, o show ao vivo sempre será a 'cereja do bolo'. Aquele momento em que você pode cantar junto com as pessoas que te admiram olhando nos olhos delas. Isso é lindo. Amo tocar ao vivo", detalha Ventura sobre a oportunidade de se apresentar no evento.

GASTRONOMIA

Para acompanhar toda a animação e repôr as energias, uma praça de alimentação próxima do palco vai trazer guloseimas, drinks e cervejas capixabas. Entre as opções gastronômicas os visitantes podem encontra hamburguer, churrasco, pastel, franguinho frito, espetos, porções, pizza em fatia e churros. As cervejarias presentes são Barba Ruiva, Alquimistas, Trarko, Convento e Kingbier.

“A programação do evento está caprichada, com atrações para toda a família. Este formato é muito aceito pelos capixabas e temos certeza de que todos vão se divertir bastante”, afirma Carlos Oliveira, gerente de Marketing do Boulevard Vila Velha.

SERVIÇO:

BOULEVARD FESTIVAL

Quando: de 16 a 19 e de 23 a 26 de março



de 16 a 19 e de 23 a 26 de março Horário: das 17h à 0h



das 17h à 0h Onde: Estacionamento externo do Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Jockey de Itaparica, Vila Velha



Estacionamento externo do Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Jockey de Itaparica, Vila Velha Entrada Gratuita



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PROGRAMAÇÃO