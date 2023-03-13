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Festival reúne 5 cervejarias capixabas e 12 bandas em Vila Velha

Rastaclone, Pele Morena, Marcelo Ribeiro, Anderson Ventura e Casaca são algumas das atrações do evento que começa nesta quinta (16) e vai até o dia 26 de março
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 13 de Março de 2023 às 16:33

Canecas com cerveja / chope
Cervejas variadas e música garantidas no festival em Vila Velha Crédito: Shutterstock
Reunindo música e cervejas capixabas, Vila Velha recebe o Boulevard Festival, que promete agitar a cidade entre os dias 16 a 19 e 23 a 26 de março. Rastaclone, Pele Morena, Marcelo Ribeiro e Casaca são algumas das atrações do evento. No total, serão 12 bandas a se apresentar no Boulevard Vila Velha, no bairro Jockey de Itaparica.
A programação começa com show da banda Rastaclone, que promete um desfile dos seus grandes hits. Já no dia 17, a animação ficará por conta do Vinicius Ayres Trio e da banda Back To The Past. No dia 18, o evento recebe Claudio Bocca e o grupo No Class e, encerrando a programação da primeira semana do evento, quem sobe ao palco é a turma do Pele Morena, com o melhor do samba e pagode, para não deixar ninguém parado.
Já a nostalgia vai dar o tom no início da segunda semana do Boulevard Festival, com o show “Ventura canta Java Roots”. "Estarei relembrando sucessos de minha primeira banda autoral, a Java Roots. Banda na qual compus e gravei 03 álbuns entre 97 e 2001. A banda Java Roots é um dos pilares da Geração Dia D, manifestação musical que ocorreu no final de da década de 90 e que deu origem a bandas como Java Roots, Mahnimal, Casaca entre outras. O show será um mix de canções minhas dessa época e as atuais. A ideia é criar uma conexão entre as gerações", explica Anderson Ventura, garantindo que o show também terá hits do reggae nacional e internacional.
No dia 24 mais duas atrações se apresentam no evento: Marcelo Ribeiro e a banda Picnic Dogs; no dia 25 é a vez das bandas Casaca e Usados e Seminovos e, encerrando a grande festa, dia 26, quem sobe ao palco é o Samba Criolo.
"É uma forma de aumentar a conexão com o nosso público. Mesmo em dias de redes sociais, o show ao vivo sempre será a 'cereja do bolo'. Aquele momento em que você pode cantar junto com as pessoas que te admiram olhando nos olhos delas. Isso é lindo. Amo tocar ao vivo", detalha Ventura sobre a oportunidade de se apresentar no evento.

GASTRONOMIA

Para acompanhar toda a animação e repôr as energias, uma praça de alimentação próxima do palco vai trazer guloseimas, drinks e cervejas capixabas. Entre as opções gastronômicas os visitantes podem encontra hamburguer, churrasco, pastel, franguinho frito, espetos, porções, pizza em fatia e churros. As cervejarias presentes são Barba Ruiva, Alquimistas, Trarko, Convento e Kingbier.
“A programação do evento está caprichada, com atrações para toda a família. Este formato é muito aceito pelos capixabas e temos certeza de que todos vão se divertir bastante”, afirma Carlos Oliveira, gerente de Marketing do Boulevard Vila Velha.

SERVIÇO:

  • BOULEVARD FESTIVAL
  • Quando: de 16 a 19 e de 23 a 26 de março
  • Horário: das 17h à 0h
  • Onde: Estacionamento externo do Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Jockey de Itaparica, Vila Velha
  • Entrada Gratuita
  • Classificação livre

PROGRAMAÇÃO

  • 16/03: Rastaclone (21h)

  • 17/03: Vinicius Ayres Trio (20h)
  • 17/03: Back To The Past (22h)

  • 18/03: Claudio Bocca (20h)
  • 18/03: No Class (22h)

  • 19/03: Pele Morena (21h)

  • 23/03: Ventura Canta Java Roots (21h)

  • 24/03: Marcelo Ribeiro (20h)
  • 24/03: Picnic Dogs (22h)

  • 25/03: Usados e Seminovos (20h)
  • 25/03: Casaca (22h)

  • 26/03: Samba Crioulo (21h)

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