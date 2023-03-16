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Parque dos Minions chega a Vitória para diversão da criançada

Espaço no Shopping Vitória abre as portas nesta sexta (17) com 10 atrações temáticas ligadas aos personagens do cinema
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Março de 2023 às 14:04

Parque Minions 2 na Praça Central do Shopping Vitória
Parque Minions 2 na Praça Central do Shopping Vitória Crédito: CAMILLA BAPTISTIN
Ainda não é período de férias, mas os Minions vieram se divertir com a criançada. A partir desta sexta (17), o Shopping Vitória recebe o Parque Minions 2 com 10 atrações temáticas inspiradas na animação de sucesso nos cinemas.
O espaço está na praça logo na entrada do centro comercial, com direito a um minion gigante - de 6,5 metros - dando as boas vindas aos clientes. Nele, estão atrações como o Avião Simulador, que proporciona um voo imersivo e divertido com os Minions, e o Game Moto, simulando uma corrida em motos cenográficas que fazem movimentos no guidão acompanhando o percurso do vídeo.
Há também a Dança nas Luzes, um piso iluminado e interativo que acende conforme a música e vai fazer a criançada dançar. Já o Balanço Acessível possui um espaço para abrigar um cadeirante e seu acompanhante, que vão se movimentar no estilo vai-e-vem. Os pequenos também podem se aventurar na Escalada Kung Fu, Treinamento Kung Fu, Bola Gira e Brinquedo de Cordas.
Parque Minions 2 na Praça Central do Shopping Vitória
Parque Minions 2 na Praça Central do Shopping Vitória Crédito: CAMILLA BAPTISTIN
Além disso, o espaço temático também conta com espaços instagramáveis e a “Minions Store”, uma loja com produtos temáticos licenciados.
Vale lembrar que cada sessão de visitas recebe até 15 crianças simultaneamente. Além disso, as atrações são para crianças a partir de 3 anos, sendo que as que tiverem até 6 anos devem estar acompanhados dos responsáveis.
Tudo ficará disponível até o dia 23 de abril. Para ter acesso, os interessados devem pagar R$ 30, que dá direito a 30 minutos de permanência no espaço. Os ingressos podem ser adquiridos online ou na bilheteria do evento.

SERVIÇO:

  • PARQUE MINIONS 2
  • Quando: de 17 de março a 23 de abril
  • Onde: Praça Central do Shopping Vitória
  • Horário: de segunda a sexta das 12h às 20h, sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 21h
  • Ingressos: R$ 30 por uma sessão de 30 minutos, à venda no balcão do evento ou pela internet (compre aqui)
  • Regras:
  • * Só é permitida a entrada de no máximo 15 crianças simultaneamente por sessão (a última sessão inicia 30 minutos antes do horário de encerramento).
  • * Só é permitida a entrada de crianças a partir de 3 anos – sendo que crianças de 3 até 6 anos incompletos devem estar obrigatoriamente acompanhadas todo o tempo dos pais e/ou responsáveis.

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