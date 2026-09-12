Julgamento sobre relação de Moraes com Vorcaro será transmitido pela TV Justiça





A sessão do STF (Supremo Tribunal Federal) para avaliar o relatório da Polícia Federal que aponta Alexandre de Moraes como o interlocutor do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, marcada para a próxima terça-feira (15), será transmitida pela Rádio e TV Justiça e pelo canal do Supremo no YouTube, a partir das 10h.