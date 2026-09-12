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Crise no STF

Julgamento sobre relação de Moraes com Vorcaro será transmitido pela TV Justiça

O julgamento pode resultar na abertura de uma investigação contra Moraes ou na anulação do relatório que mostra diálogos entre o ministro e Vorcaro.

Publicado em 12 de Setembro de 2026 às 20:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 set 2026 às 20:33
A sessão do STF (Supremo Tribunal Federal) para avaliar o relatório da Polícia Federal que aponta Alexandre de Moraes como o interlocutor do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, marcada para a próxima terça-feira (15), será transmitida pela Rádio e TV Justiça e pelo canal do Supremo no YouTube, a partir das 10h.

O julgamento pode resultar na abertura de uma investigação contra Moraes ou na anulação do relatório que mostra diálogos entre o ministro e Vorcaro.

Neste sábado (12), Fachin negou pedido do decano Gilmar Mendes para que fosse também colocada em discussão sobre abertura de investigação contra André Mendonça. A análise do plenário do Supremo contra Mendonça está marcada para a semana seguinte, no dia 23.

O relatório da PF aponta que Vorcaro perguntou a Moraes se deveria deixar o país dois dias antes de ser preso pela Polícia Federal.

A apuração da PR também mostra que Moraes fez edições em contrato de R$ 131 milhões entre o escritório de sua esposa, Viviane Barci de Moraes, e o Banco Master, de Daniel Vorcaro, antes de o documento ser assinado.

Moraes contra-atacou e, também com base em um "relatório de inteligência" da PF este apontando métodos supostamente irregulares de Mendonça, pediu que seu colega fosse investigado por abuso de autoridade.

Diante da escalada da crise entre Moraes e Mendonça, o presidente Fachin determinou que o relatório contra Moraes deveria ser analisado pelo plenário da corte, e pautou para a sessão da próxima terça.

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