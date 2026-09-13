Por que jovens chineses são tão fascinados com Mao Tsé Tung, cuja morte completa 50 anos?

Como a figura política que definiu a China do século 20, Mao liderou o Partido Comunista — e o país — desde a fundação da república em 1949 até o dia de sua morte, em 1976. Ele conduziu a China através do Grande Salto Adiante e da Revolução Cultural — campanhas que remodelaram a economia e a sociedade do país, mas ao custo de milhões de mortes.