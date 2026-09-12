Por que alguns chefões do Vale do Silício rejeitam previsão de que IA pode extinguir a humanidade

"Talvez eles realmente acreditem nisso", disse Arison. "Ou você poderia argumentar que eles estão dizendo isso porque é uma ótima maneira de angariar mais apoio dos investidores, já que a única maneira de justificar essas avaliações é afirmar: 'Vou dominar todos os setores e todos os empregos, e minha IA fará todo esse trabalho.'"