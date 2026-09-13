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Fachin decide ser relator de caso Moraes-Vorcaro, e retira também de Mendonça processos ligados ao Master e ao escândalo do INSS

Decisão foi divulgada pelo presidente do Supremo na noite de sábado e vai se refletir na sessão de terça, 15, marcada para analisar elo entre Moraes e dono do Master.

Publicado em 12 de Setembro de 2026 às 21:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

12 set 2026 às 21:34
Imagem BBC Brasil
Crédito: Alejandro Zambrana/STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, decidiu em despacho neste sábado (12/9) assumir a relatoria do caso que vai analisar a relação entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, preso no escândalo do Banco Master.

Fachin determinou também que a presidência do STF seja a responsável por decidir a respeito do sigilo ou não do conteúdo do celular de Vorcaro - alvo de intensa disputa entre os ministris - além de processos ligados à investigação de desvios np INSS.

O presidente da Corte convocou uma sessão plenária extraordinária no Supremo para a próxima terça-feira (15/9) na qual estará em análise as conversas entre Moraes e Vorcaro, tornadas públicas em 1º de setembro pelo ministro André Mendonça, até então relator deste caso e de toda a investigação sobre o Máster.

A decisão de Fachin é mais um capítulo na crise do STF, com guerra aberta entre Mendonça e Moraes e manifestação de vários outros ministros em apoio de um lado ou de outro.

Imagem BBC Brasil
Crédito: AFP via Getty Images

A cronologia da crise

Em 1º de setembro, Mendonça levantou o sigilo de um relatório da Polícia Federal (PF) com indícios de que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teria pedido conselhos e trocado informações com Moraes.

Dois dias depois, Moraes rebateu e retirou o sigilo de relatórios da inteligência da PF sobre supostas condutas irregulares de Mendonça, o qual teria agido contra Moraes e outros colegas de tribunal.

Até então relator do polêmico Inquérito das Fake News, Moraes também havia pedido a inclusão de Mendonça nesta investigação.

Na quarta-feira (09/09), Fachin decidiu tirar de Moraes a relatória deste inquérito e agendar para 15 de setembro a sessão plenária para tratar do caso, numa tentiva de por rédeas à crise.

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