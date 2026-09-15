Sérgio Meneguelli será entrevistado nesta terça (15) por A Gazeta e CBN Vitória

Sérgio Meneguelli (PSD) é o entrevistado desta terça-feira (15), na série de sabatinas que A Gazeta e CBN Vitória vem realizando ao longo desta semana com os candidatos às duas vagas no Senado pelo Espírito Santo. No início de setembro, foram ouvidos os candidatos ao governo do Estado.





O bate-papo começa às 10h, com condução da âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, e participação dos colunistas de A Gazeta Letícia Gonçalves, Vitor Vogas e Leonel Ximenes. O eleitor pode acompanhar ao vivo pela rádio (92.5 FM), no site, pelo YouTube e nas redes sociais de A Gazeta, reforçando a cobertura multiplataforma das Eleições 2026.