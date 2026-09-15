Sérgio Meneguelli será entrevistado nesta terça (15) por A Gazeta e CBN Vitória

Sérgio Meneguelli (PSD) é o entrevistado desta terça-feira (15), na série de sabatinas que A Gazeta e CBN Vitória vem realizando ao longo desta semana com os candidatos às duas vagas no Senado pelo Espírito Santo. No início de setembro, foram ouvidos os candidatos ao governo do Estado.
O bate-papo começa às 10h, com condução da âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, e participação dos colunistas de A Gazeta Letícia Gonçalves, Vitor Vogas e Leonel Ximenes. O eleitor pode acompanhar ao vivo pela rádio (92.5 FM), no site, pelo YouTube e nas redes sociais de A Gazeta, reforçando a cobertura multiplataforma das Eleições 2026.
Conforme as regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), foram convidados para as sabatinas os postulantes que obtiveram pelo menos 5% das intenções de voto na última pesquisa estimulada do Instituto Quaest, contratada pela Rede Gazeta e divulgada no dia 27 de agosto.
Além de Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos), que foram ouvidos na segunda-feira (14), e Meneguelli, que concede entrevista nesta terça, também vão participar desta rodada de sabatinas Fabiano Contarato (PT), Rose de Freitas (MDB) e Maguinha Malta (PL). Veja a programação dos próximos dias:
- Quarta-feira (16), às 10h - Fabiano Contarato (PT)
- Quinta-feira (17), às 10h - Rose de Freitas (MDB)
- Sexta-feira (18), às 10h - Maguinha Malta (PL)
A ordem das sabatinas foi definida a partir do levantamento Quaest. O primeiro colocado no cenário estimulado foi o primeiro entrevistado, também na segunda-feira; o segundo participará na terça-feira; e assim sucessivamente. O sexto colocado (Evair) também foi sabatinado neste primeiro dia.
Os candidatos que não atingiram o percentual mínimo previsto nas regras serão contemplados com uma entrevista gravada, de três minutos, que também será veiculada em A Gazeta e na CBN Vitória após o encerramento das sabatinas com os demais.Todas as regras foram acordadas previamente com os representes de todos os candidatos, em reunião na sede da Rede Gazeta.