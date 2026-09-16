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Reconhecimento facial

Foragido por roubo é preso após ser identificado por totem em São Mateus

Sistema de reconhecimento facial instalado no equipamento identificou Marcelo Braz Rodrigues, de 45 anos, que tinha mandado de prisão expedido pela Justiça

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 11:49

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

16 set 2026 às 11:49
Ele foi localizado no bairro Sernamby, na tarde de terça-feira (15)
Marcelo Braz Rodrigues, de 45 anos, era procurado pela Justiça por roubo Divulgação | PCES

Um pintor de 45 anos, procurado pela Justiça por roubo, foi localizado e preso após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial de um totem de segurança no bairro Sernamby, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (15). Segundo a Polícia Civil, Marcelo Braz Rodrigues tinha um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal do município.


Após a prisão, a irmã e a sobrinha do homem foram até a delegacia para questionar o motivo da detenção. De acordo com a Polícia Militar, as duas estavam alteradas e passaram a insultar os policiais. Elas foram orientadas a deixar o local, mas permaneceram nas proximidades do portão e continuaram com as ofensas.


O homem foi levado para atendimento médico antes de ser encaminhado à delegacia. Segundo a polícia, ele não apresentava lesões aparentes e passou por exame para a confecção de laudo.


Na volta à delegacia, as duas mulheres retornaram ao pátio da unidade e, conforme a PM, voltaram a fazer ofensas e a tumultuar o ambiente. Durante a tentativa dos policiais de retirá-las do local, a sobrinha, de 20 anos, teria resistido e tentado dar um soco em um dos agentes. Ela recebeu voz de prisão.


O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). A jovem foi autuada em flagrante por resistência e desacato. Após o pagamento da fiança, ela foi liberada para responder em liberdade.

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