Foragido por roubo é preso após ser identificado por totem em São Mateus

Um pintor de 45 anos, procurado pela Justiça por roubo, foi localizado e preso após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial de um totem de segurança no bairro Sernamby, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (15). Segundo a Polícia Civil, Marcelo Braz Rodrigues tinha um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal do município.





Após a prisão, a irmã e a sobrinha do homem foram até a delegacia para questionar o motivo da detenção. De acordo com a Polícia Militar, as duas estavam alteradas e passaram a insultar os policiais. Elas foram orientadas a deixar o local, mas permaneceram nas proximidades do portão e continuaram com as ofensas.





O homem foi levado para atendimento médico antes de ser encaminhado à delegacia. Segundo a polícia, ele não apresentava lesões aparentes e passou por exame para a confecção de laudo.





Na volta à delegacia, as duas mulheres retornaram ao pátio da unidade e, conforme a PM, voltaram a fazer ofensas e a tumultuar o ambiente. Durante a tentativa dos policiais de retirá-las do local, a sobrinha, de 20 anos, teria resistido e tentado dar um soco em um dos agentes. Ela recebeu voz de prisão.





O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). A jovem foi autuada em flagrante por resistência e desacato. Após o pagamento da fiança, ela foi liberada para responder em liberdade.