Lei da atração vai além do pensamento positivo: conheça 5 formas de praticá-la

Um dos maiores erros ao falar sobre a lei da atração é acreditar que basta pensar positivo. Desejo sem ação continua sendo apenas desejo. Se você quer prosperidade, procure oportunidades, desenvolva habilidades, organize sua vida financeira e permita-se cobrar pelo seu trabalho. Se deseja um relacionamento saudável, observe também os padrões que aceita e estabeleça limites para aquilo que não combina mais com você. A ideia é fazer com que suas atitudes sejam coerentes com a realidade que você deseja construir.