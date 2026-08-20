Vai ao banco nesta quinta (20)? Veja quais serviços podem ser afetados pela paralisação

SÃO PAULO - Bancários de todo o país fazem paralisação nesta quinta-feira (20) , mas prazos de vencimento de contas e boletos não mudam por causa da mobilização e deixar de cumprí-los pode acarretar pagamento de multa e juros. O Procon-SP também sugere o pagamento de boletos e contas em redes de supermercados e casas lotéricas que oferecem esse serviço.

Bancos consultados orientaram os clientes a buscarem seus canais oficiais de atendimento e destacaram as operações por meio de Pix , aplicativo, internet e caixas eletrônicos.

A paralisação não afeta o funcionamento de caixas eletrônicos e serviços digitais dos bancos Freepik

Agências bancárias não serão fechadas automaticamente, mas o movimento da categoria, que busca aumento de salário e benefícios, pode afetar serviços. A interrupção total ou parcial dos serviços depende da adesão dos trabalhadores. Ainda não foram divulgados dados sobre o tamanho da paralisação ou balanço parcial de adesão.

Quem precisar de atendimento presencial deve buscar informações sobre o funcionamento da agência de preferência. Se o local estiver fechado, a solução é realizar as operações necessárias por outros canais (internet e telefone) ou procurar uma agência cujos serviços estejam mantidos.

A paralisação não afeta o funcionamento de caixas eletrônicos e serviços digitais dos bancos. Operações como Pix, transferências, pagamento de contas e boletos e consulta a saldos e extratos continuam funcionando normalmente.

Sobre a utilização de caixas eletrônicos, o Procon-SP desaconselha aceitar ajuda de desconhecidos, mesmo na ausência de funcionários do banco. A guarda da senha e do cartão, informa o Procon, é de responsabilidade do correntista.

O que dizem os bancos?

A reportagem pediu informações ao bancos sobre o funcionamento dos serviços nesta quinta.

O Itaú informou que os clientes podem ser atendidos e realizar operações bancárias por meio aplicativo, internet, caixas eletrônicos da rede Banco24Horas atendimento telefônico e central de atendimento 24 horas. Para contato com o banco, o número é 4004-4828 nas capitais e 0800-9704828 nas demais localidades.

Em nota enviada pela assessoria, o banco afirma que "valoriza e mantém diálogo constante com os sindicatos, para ouvir e discutir suas demandas, e entende que manifestações como a de hoje fazem parte deste processo".

A Caixa Econômica Federal afirma que os clientes podem ser atendidos por meio de canais remotos e digitais, como internet banking, WhatsApp (0800 104 0104) e aplicativos Caixa Tem, Cartões Caixa, Habitação Caixa, DPVAT e FGTS, dentre outros. Por telefone, os clientes podem ligar para os números 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-1040104 (demais regiões). Segundo o banco, atendimento presencial feito por lotéricas e Correspondentes Caixa Aqui funciona normalmente.

O banco também disse respeitar o direito de manifestação de seus empregados e adotar medidas para reduzir eventuais impactos no atendimento à população.

Buscar meios remotos de atendimento também é a recomendação do Banco do Brasil e Santander aos clientes.

App BB, internet banking e telefones (4004-0001 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 729 0001 para outras localidades) estão disponíveis para clientes do banco público.

Além de aplicativo, internet banking, telefone (4004-3535 para capitais e regiões metropolitanas, e 0800-7023535 para demais localidades) e chat, o Santander recomenda a realização de saques, depósitos e outras transações na rede Banco24Horas.

Sobre a paralisação, ambos orientaram que os questionamentos fossem feitos à Febraban (Federação Brasileira de Bancos). A mesma indicação foi dada pelo Bradesco.

Procurada, a Febraban disse ter recebido, em 24 de junho, as reivindicações dos bancários referentes à campanha salarial deste ano. "As negociações seguem o cronograma estabelecido, e esperamos, ao longo desse processo, alcançar um entendimento satisfatório para ambas as partes", afirmou a entidade.

Direito dos trabalhadores

A adesão ao movimento é uma escolha de cada trabalhador, e instituições financeiras não podem restringir a organização dos funcionários.

O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região orienta que trabalhadores que optarem por aderir à paralisação não respondam mensagens e emails, não realizem vendas e atendimentos pelo WhatsApp e não acessem os sistemas do banco.