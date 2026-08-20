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Voltando para casa

Príncipe Harry e Meghan Markle vão voltar ao Reino Unido após 6 anos nos EUA

Família deve morar em casa particular e pretende fazer a mudança ainda no mês de agosto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 12:20

O príncipe Harry (à dir.) e sua mulher, Meghan Markle, que decidiram voltar a morar no Reino Unido
O príncipe Harry (à dir.) e sua mulher, Meghan Markle, que decidiram voltar a morar no Reino Unido Raul Arboleda - 19.ago.26/AFP
O príncipe Harry e sua esposa, a atriz Meghan Markle, pretendem voltar a morar no Reino Unido depois de seis anos vivendo nos Estados Unidos. Segundo o jornal The New York Times, o rei Charles 3º foi informado da decisão do filho mais novo no último domingo (16).
O duque e a duquesa de Sussex visitaram o Reino Unido em julho, acompanhados dos filhos, Archie, 7, e Lilibet, 5. As crianças reencontraram o avô pela primeira vez após quatro anos.
O reencontro aconteceu em Highgrove House, residência de campo da família real, e contou com a presença da rainha Camilla, além de Harry e Meghan. Na ocasião, a intenção de retornar ao país não foi informada ao monarca.
Harry e Meghan abdicaram de seus deveres reais em 2020, e não há expectativa de mudança de status. Eles devem se mudar para uma residência particular, que não pertence à família real, nos arredores de Londres.
A família planeja fazer a mudança ainda em agosto. As crianças já estão matriculadas em uma escola britânica, e as aulas começam no início de setembro.

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