Príncipe Harry e Meghan Markle vão voltar ao Reino Unido após 6 anos nos EUA

O príncipe Harry (à dir.) e sua mulher, Meghan Markle, que decidiram voltar a morar no Reino Unido Raul Arboleda - 19.ago.26/AFP

O príncipe Harry e sua esposa, a atriz Meghan Markle, pretendem voltar a morar no Reino Unido depois de seis anos vivendo nos Estados Unidos. Segundo o jornal The New York Times, o rei Charles 3º foi informado da decisão do filho mais novo no último domingo (16).

O duque e a duquesa de Sussex visitaram o Reino Unido em julho, acompanhados dos filhos, Archie, 7, e Lilibet, 5. As crianças reencontraram o avô pela primeira vez após quatro anos.

O reencontro aconteceu em Highgrove House, residência de campo da família real, e contou com a presença da rainha Camilla, além de Harry e Meghan. Na ocasião, a intenção de retornar ao país não foi informada ao monarca.

Harry e Meghan abdicaram de seus deveres reais em 2020, e não há expectativa de mudança de status. Eles devem se mudar para uma residência particular, que não pertence à família real, nos arredores de Londres.