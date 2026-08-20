Hotéis do Sesc-ES em Domingos Martins e Praia Formosa são eleitos os melhores das cidades pelo Tripadvisor

Considerada a maior plataforma de orientação de viagens do mundo, o Tripadvisor realiza, anualmente, o prêmio “Travellers’ Choice”, que destaca as atrações e meios de hospedagem que recebem consistentemente ótimas avaliações dos usuários.





Os vencedores de 2026 foram determinados com base na qualidade e quantidade de avaliações e classificações de viajantes publicadas no Tripadvisor durante um período de 12 meses, entre 1º de fevereiro de 2025 e 31 de janeiro de 2026, além de um processo editorial adicional.