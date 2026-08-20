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Hotéis do Sesc-ES em Domingos Martins e Praia Formosa são eleitos os melhores das cidades pelo Tripadvisor

Pela primeira vez, as duas unidades receberam o selo Travellers' Choice 2026, reconhecimento baseado em avaliações de hóspedes ao longo de 12 meses

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 12:30

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

20 ago 2026 às 12:30
Sesc Domingos Martins foi uma das unidades que recebou o selo Travellers' Choice
Sesc Domingos Martins foi uma das unidades que recebou o selo Travellers' Choice Divulgação/Sesc-ES

As unidades hoteleiras do Sesc em Domingos Martins e Praia Formosa, em Aracruz,  alcançaram o primeiro lugar nos respectivos municípios do ranking das hospedagens  mais bem avaliadas pela plataforma de viagens Tripadvisor. O Sesc Domingos Martins conquistou a 1ª colocação  entre os 29 meios de hospedagem especializadas na cidade, enquanto o Sesc  Praia Formosa atingiu o topo entre os quatro hotéis de Aracruz. 

Como reflexo desse desempenho, ambas as unidades receberam, pela primeira vez, o  selo Travellers’ Choice 2026, um reconhecimento concedido a partir das experiências dos  próprios hóspedes. De acordo com a diretora de Hospitalidade, Turismo e Lazer do Sesc-ES, Mônica Velasques, a conquista é resultado do empenho das equipes. 

“Esse reconhecimento reflete o comprometimento dos nossos colaboradores, a confiança  dos clientes e o trabalho contínuo de aprimoramento da hospitalidade do Sesc no Espírito  Santo, por meio do Turismo Social. A nossa rede hoteleira é uma estrutura potente que  promove o acesso ao lazer de qualidade para os trabalhadores do comércio, oferecendo  hospedagem, gastronomia e diversidade de atividades”, destaca a diretora. 

A experiência de quem escolhe os hotéis do Sesc-ES reforça o compromisso da instituição  em oferecer hospedagem de qualidade, lazer e momentos de convivência para toda a  família. Foi o que viveu Rayza Badiani Perim, que se hospedou no Sesc Praia Formosa,  em Aracruz, durante as férias escolares de dezembro do ano passado, ao lado da família e de amigos. A visita marcou sua primeira experiência em uma unidade hoteleira do Sesc-ES. 

Sesc Praia Formosa, em Aracruz, conta com uma praça japonesa
Sesc Praia Formosa, em Aracruz, conta com uma praça japonesa Divulgação/Sesc-ES

"Eu sempre procuro lugares que tenham espaço kids para o meu filho brincar. Ele adora  esses ambientes e isso evita que ele fique no celular. Foi uma experiência que atendeu às  expectativas de toda a família. É um espaço ao ar livre, divertido e que permite que a  família fique reunida. A minha estadia no Sesc Praia Formosa despertou o interesse de  conhecer também os outros hotéis do Sesc", ressaltou Rayza. 


Sobre a premiação 

Considerada a maior plataforma de orientação de viagens do mundo, o Tripadvisor realiza, anualmente, o prêmio “Travellers’ Choice”, que destaca as atrações e meios de  hospedagem que recebem consistentemente ótimas avaliações dos usuários. 


Os vencedores de 2026 foram determinados com base na qualidade e quantidade de  avaliações e classificações de viajantes publicadas no Tripadvisor durante um período de  12 meses, entre 1º de fevereiro de 2025 e 31 de janeiro de 2026, além de um processo  editorial adicional. 

Ampla rede de hóteis
Sesc Guarapari conta com 544 apartamentos e estrutura completa de lazer e alimentação
Sesc Guarapari conta com 544 apartamentos e estrutura completa de lazer e alimentação Divulgação/Sesc-ES

Além das duas unidades, o Sesc-ES também possui um hotel em Guarapari. Todas reúnem estrutura de lazer, contato com a natureza e experiências  culturais que atendem diferentes perfis de viajantes, seja para quem prefere o clima das  montanhas, a tranquilidade do litoral ou a proximidade com a Grande Vitória. 

"As ações de turismo e lazer do Sesc-ES vão muito além da hospedagem. Elas dialogam  com todas as áreas de atuação da instituição, integrando cultura, educação, saúde e  assistência social para ampliar o acesso da população a experiências de qualidade. Esse  trabalho também impulsiona o desenvolvimento do Espírito Santo, movimentando a  economia da região onde o Sesc está presente e fortalecendo o turismo e o comércio  local”, destaca o diretor regional do Sesc-ES, Richardson Schmittel. 

Conheça mais das unidades a seguir: 

Sesc Praia Formosa

Sesc Praia Formosa oferece uma experiência completa em meio a mais de 50 hectares de Mata Atlântica preservada
Sesc Praia Formosa oferece uma experiência completa em meio a mais de 50 hectares de Mata Atlântica preservada Divulgação/Sesc-ES

Para quem busca contato com a natureza e momentos de descanso à beira-mar, o  Sesc Praia Formosa oferece uma experiência completa em meio a mais de 50 hectares  de Mata Atlântica preservada, reunindo ecossistemas de mata, restinga e manguezal. 

Localizado em Aracruz, em frente à praia, o hotel se destaca como um dos maiores centros de turismo e lazer do Espírito Santo. A unidade conta com 553 apartamentos equipados com ar-condicionado, televisão e frigobar, oferecendo conforto e infraestrutura para receber famílias de diferentes regiões do país. 

Entre os principais atrativos estão o parque aquático, praças temáticas, exposições de arte e uma trilha ecológica com mais de três quilômetros de extensão. Um dos cartões-postais da unidade é a Ponte Verde, passarela suspensa de 210 metros que liga a praça japonesa ao mirante e proporciona uma vista privilegiada da área de preservação ambiental. 

Para quem deseja aproveitar a programação ao ar livre, o Sesc Praia Formosa oferece  atividades recreativas e socioeducativas para todas as idades, como oficinas infantis e a  Trilha Guiada pelo Mangue Seco, que proporciona uma imersão na biodiversidade local e  incentiva a educação ambiental. 

Sesc Domingos Martins

Sesc Domingos Martins conta com piscina aquecida com teto retrátil
Sesc Domingos Martins conta com piscina aquecida com teto retrátil Divulgação/Sesc-ES

Para quem busca tranquilidade e contato com a natureza, o Sesc Domingos Martins  oferece uma experiência cercada pelas montanhas da região serrana capixaba. São 20  hectares de Mata Atlântica preservados. 

Localizado no coração das montanhas capixabas, a cerca de 49 quilômetros de Vitória e  a apenas dois quilômetros do centro da cidade, a unidade possui um estilo germânico, com 308 apartamentos divididos em cinco  blocos de hospedagem. 

A estrutura conta com lagos, jardins, bistrô, espaços de  convivência e salas de jogos. Um dos principais atrativos é a piscina aquecida com teto  retrátil, aberta para os hóspedes até à noite. 

Para quem gosta de esporte, o Centro de Turismo Social e Lazer Sesc Domingos Martins  também oferece duas trilhas, com intensidades diferentes e mirantes.  A equipe de recreação do hotel também prepara uma programação para os hóspedes, como yoga, hidroginástica, alongamento e atividades para as crianças.

Sesc Guarapari

Quarto do Sesc Guarapari conta com ambientação temática
Quarto do Sesc Guarapari conta com ambientação temática Divulgação/Sesc-ES

Para quem deseja aproveitar o litoral capixaba, o Sesc Guarapari reúne conforto, lazer e  uma programação pensada para toda a família. Localizada próxima à praia, a unidade é  uma opção para quem busca descansar sem abrir mão de atividades para todas as idades. 

Com 544 apartamentos, o hotel oferece estrutura com restaurantes, bares, lanchonetes e  espaços de recreação. A unidade também possui opções recreativas, esportivas e  culturais para crianças, jovens e adultos, proporcionando uma experiência completa para  toda a família.

Além de ser referência em hospedagem e lazer, o Sesc Guarapari se destaca pela  versatilidade de sua infraestrutura. A unidade recebe eventos de diferentes segmentos e  vem se consolidando como um importante polo esportivo no Espírito Santo. A unidade foi  escolhida como centro oficial de preparação e hospedagem da Seleção Brasileira de  Basquete para a AmeriCup 2025, reconhecimento que reforça a qualidade da  infraestrutura oferecida aos hóspedes e visitantes. 

Passeios ampliam as experiências dos hóspedes 

Além da hospedagem, as unidades hoteleiras do Sesc-ES oferecem passeios únicos e  diferenciados que valorizam a cultura, a história e o patrimônio capixaba, por meio do  turismo social.  

Os hóspedes têm acesso a roteiros pensados em proporcionar momentos de lazer,  integração e descoberta, valorizando as riquezas das regiões turísticas onde cada hotel  está localizado, com conforto, segurança e acompanhamento especializado.  

“Além da hospedagem, o Sesc-ES promove o turismo social por meio de passeios locais  gratuitos, que convidam os hóspedes a conhecer os atrativos turísticos das regiões onde  estão localizadas as unidades hoteleiras. A iniciativa valoriza a cultura, a história e as  belezas naturais do estado, tornando a experiência de viagem ainda mais completa e  fortalecendo o turismo regional”, destaca a Diretora de Hospitalidade, Turismo e Lazer do  Sesc-ES, Mônica Velasques.

Os passeios percorrem diferentes cenários do Espírito Santo e podem variar de acordo  com a programação de cada unidade e o período da hospedagem. Nas Montanhas  Capixabas, por exemplo, os visitantes podem explorar o centro histórico de Domingos  Martins, passando pela Praça Dr. Arthur Gerhardt, pela Igreja Luterana e pela tradicional  Rua do Lazer, um dos principais cartões-postais da cidade. 

No litoral norte, os hóspedes do Sesc Praia Formosa conhecem o distrito histórico de Nova  Almeida, com destaque para a Igreja dos Reis Magos, um dos mais importantes  patrimônios históricos e culturais do Estado. 

Já em Guarapari, os roteiros revelam alguns dos principais atrativos do balneário  capixaba, incluindo praias como Meaípe e Enseada Azul, além da tradicional Feirinha de  Artesanato, onde os visitantes encontram produtos típicos confeccionados por artesãos  locais. 

Como aproveitar as unidades do Sesc-ES? 

Os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes têm acesso  a condições diferenciadas de hospedagem por meio da Credencial Sesc. As unidades  também recebem o público em geral, de acordo com a categoria de hospedagem e a  disponibilidade de vagas. 

As reservas podem ser feitas pelas Centrais de Atendimento do Sesc-ES ou pelo site  institucional, onde também estão disponíveis as tarifas, calendário e informações. 

SESC DOMINGOS MARTINS 

Central de Reservas: (27) 3194-0330 / WhatsApp: (27) 99848-0310 

Atendimento: 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h, exceto feriados

E-mail: [email protected] 

SESC PRAIA FORMOSA 

Central de Reservas: (27) 3194-0330 / WhatsApp: (27) 99506-0431 

Atendimento: 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h, exceto feriados

E-mail: [email protected] 

SESC GUARAPARI 

Central de Reservas: (27) 3194-0330 / WhatsApp: (27) 99787-8368 

Atendimento: 2ª a 6ª feira, 8h às 17h, exceto feriados

E-mail: [email protected] 

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