Hotéis do Sesc-ES em Domingos Martins e Praia Formosa são eleitos os melhores das cidades pelo Tripadvisor

As unidades hoteleiras do Sesc em Domingos Martins e Praia Formosa, em Aracruz, alcançaram o primeiro lugar nos respectivos municípios do ranking das hospedagens mais bem avaliadas pela plataforma de viagens Tripadvisor. O Sesc Domingos Martins conquistou a 1ª colocação entre os 29 meios de hospedagem especializadas na cidade, enquanto o Sesc Praia Formosa atingiu o topo entre os quatro hotéis de Aracruz.
Como reflexo desse desempenho, ambas as unidades receberam, pela primeira vez, o selo Travellers’ Choice 2026, um reconhecimento concedido a partir das experiências dos próprios hóspedes. De acordo com a diretora de Hospitalidade, Turismo e Lazer do Sesc-ES, Mônica Velasques, a conquista é resultado do empenho das equipes.
“Esse reconhecimento reflete o
comprometimento dos nossos colaboradores, a confiança dos clientes e o trabalho contínuo de
aprimoramento da hospitalidade do Sesc no Espírito Santo, por meio do Turismo Social. A nossa
rede hoteleira é uma estrutura potente que
promove o acesso ao lazer de qualidade para os trabalhadores do
comércio, oferecendo hospedagem,
gastronomia e diversidade de atividades”, destaca a diretora.
A experiência de quem escolhe os hotéis do Sesc-ES reforça o compromisso da instituição em oferecer hospedagem de qualidade, lazer e momentos de convivência para toda a família. Foi o que viveu Rayza Badiani Perim, que se hospedou no Sesc Praia Formosa, em Aracruz, durante as férias escolares de dezembro do ano passado, ao lado da família e de amigos. A visita marcou sua primeira experiência em uma unidade hoteleira do Sesc-ES.
"Eu sempre procuro lugares que tenham espaço kids para o meu filho
brincar. Ele adora esses ambientes e
isso evita que ele fique no celular. Foi uma experiência que atendeu às expectativas de toda a família. É um espaço
ao ar livre, divertido e que permite que a
família fique reunida. A minha estadia no Sesc Praia Formosa despertou o
interesse de conhecer também os outros
hotéis do Sesc", ressaltou Rayza.
Sobre a premiação
Considerada a maior plataforma de orientação de viagens do mundo, o Tripadvisor realiza, anualmente, o prêmio “Travellers’ Choice”, que destaca as atrações e meios de hospedagem que recebem consistentemente ótimas avaliações dos usuários.
Os vencedores de 2026 foram determinados com base na qualidade e quantidade de avaliações e classificações de viajantes publicadas no Tripadvisor durante um período de 12 meses, entre 1º de fevereiro de 2025 e 31 de janeiro de 2026, além de um processo editorial adicional.
Além das duas unidades, o Sesc-ES também possui um hotel
em Guarapari. Todas reúnem estrutura de lazer,
contato com a natureza e experiências
culturais que atendem diferentes perfis de viajantes, seja para quem
prefere o clima das montanhas, a
tranquilidade do litoral ou a proximidade com a Grande Vitória.
"As
ações de turismo e lazer do Sesc-ES vão muito além da hospedagem. Elas
dialogam com todas as áreas de atuação
da instituição, integrando cultura, educação, saúde e assistência social para ampliar o acesso da
população a experiências de qualidade. Esse
trabalho também impulsiona o desenvolvimento do Espírito Santo,
movimentando a economia da região onde o
Sesc está presente e fortalecendo o turismo e o comércio local”, destaca
o diretor regional do Sesc-ES, Richardson
Schmittel.
Conheça mais das unidades a seguir:
Sesc Praia Formosa
Para quem busca contato com a
natureza e momentos de descanso à beira-mar, o
Sesc Praia Formosa oferece uma experiência completa em meio a mais de 50
hectares de Mata Atlântica preservada,
reunindo ecossistemas de mata, restinga e manguezal.
Localizado em Aracruz, em
frente à praia, o hotel se destaca como um dos maiores centros de turismo e
lazer do Espírito Santo. A unidade conta com 553 apartamentos equipados com
ar-condicionado, televisão e frigobar, oferecendo conforto e infraestrutura
para receber famílias de diferentes regiões do país.
Entre os principais atrativos
estão o parque aquático, praças temáticas, exposições de arte e uma trilha
ecológica com mais de três quilômetros de extensão. Um dos cartões-postais da
unidade é a Ponte Verde, passarela suspensa de 210 metros que liga a praça
japonesa ao mirante e proporciona uma vista privilegiada da área de preservação
ambiental.
Para quem deseja aproveitar a
programação ao ar livre, o Sesc Praia Formosa oferece atividades recreativas e socioeducativas para
todas as idades, como oficinas infantis e a
Trilha Guiada pelo Mangue Seco, que proporciona uma imersão na
biodiversidade local e incentiva a
educação ambiental.
Sesc Domingos Martins
Para quem busca tranquilidade e contato com a
natureza, o Sesc Domingos Martins
oferece uma experiência cercada pelas montanhas da região serrana
capixaba. São 20 hectares de Mata
Atlântica preservados.
Localizado no coração das
montanhas capixabas, a cerca de 49 quilômetros de Vitória e a apenas dois quilômetros do centro da
cidade, a unidade possui um estilo germânico,
com 308 apartamentos divididos em cinco blocos de hospedagem.
A estrutura conta com lagos, jardins, bistrô, espaços de convivência e salas de jogos. Um dos principais atrativos é a piscina aquecida com teto retrátil, aberta para os hóspedes até à noite.
Para quem gosta de esporte, o
Centro de Turismo Social e Lazer Sesc Domingos Martins também oferece duas trilhas, com intensidades
diferentes e mirantes.
Sesc Guarapari
Para quem deseja aproveitar o
litoral capixaba, o Sesc Guarapari reúne conforto, lazer e uma programação pensada para toda a família.
Localizada próxima à praia, a unidade é
uma opção para quem busca descansar sem abrir mão de atividades para
todas as idades.
Com 544 apartamentos, o hotel oferece estrutura com restaurantes, bares, lanchonetes e espaços de recreação. A unidade também possui opções recreativas, esportivas e culturais para crianças, jovens e adultos, proporcionando uma experiência completa para toda a família.
Além de ser referência em
hospedagem e lazer, o Sesc Guarapari se destaca pela versatilidade de sua infraestrutura. A
unidade recebe eventos de diferentes segmentos e vem se consolidando como um importante polo
esportivo no Espírito Santo. A unidade foi
escolhida como centro oficial de preparação e hospedagem da Seleção
Brasileira de Basquete para a AmeriCup
2025, reconhecimento que reforça a qualidade da
infraestrutura oferecida aos hóspedes e visitantes.
Passeios ampliam as experiências dos hóspedes
Além da hospedagem, as
unidades hoteleiras do Sesc-ES oferecem passeios únicos e diferenciados que valorizam a cultura, a
história e o patrimônio capixaba, por meio do
turismo social.
Os hóspedes têm acesso a
roteiros pensados em proporcionar momentos de lazer, integração e descoberta, valorizando as
riquezas das regiões turísticas onde cada hotel
está localizado, com conforto, segurança e acompanhamento
especializado.
“Além da hospedagem, o Sesc-ES promove o turismo social por meio de passeios locais gratuitos, que convidam os hóspedes a conhecer os atrativos turísticos das regiões onde estão localizadas as unidades hoteleiras. A iniciativa valoriza a cultura, a história e as belezas naturais do estado, tornando a experiência de viagem ainda mais completa e fortalecendo o turismo regional”, destaca a Diretora de Hospitalidade, Turismo e Lazer do Sesc-ES, Mônica Velasques.
Os passeios percorrem
diferentes cenários do Espírito Santo e podem variar de acordo com a programação de cada unidade e o período
da hospedagem. Nas Montanhas Capixabas,
por exemplo, os visitantes podem explorar o centro histórico de Domingos Martins, passando pela Praça Dr. Arthur
Gerhardt, pela Igreja Luterana e pela tradicional Rua do Lazer, um dos principais
cartões-postais da cidade.
No litoral norte, os hóspedes
do Sesc Praia Formosa conhecem o distrito histórico de Nova Almeida, com destaque para a Igreja dos Reis
Magos, um dos mais importantes
patrimônios históricos e culturais do Estado.
Já em Guarapari, os roteiros
revelam alguns dos principais atrativos do balneário capixaba, incluindo praias como Meaípe e
Enseada Azul, além da tradicional Feirinha de
Artesanato, onde os visitantes encontram produtos típicos confeccionados
por artesãos locais.
Como aproveitar as unidades do Sesc-ES?
Os trabalhadores do comércio
de bens, serviços e turismo e seus dependentes têm acesso a condições diferenciadas de hospedagem por meio
da Credencial Sesc. As unidades também
recebem o público em geral, de acordo com a categoria de hospedagem e a disponibilidade de vagas.
As reservas podem ser feitas
pelas Centrais de Atendimento do Sesc-ES ou pelo site institucional, onde também estão disponíveis
as tarifas, calendário e informações.
SESC DOMINGOS MARTINS
Central de Reservas: (27) 3194-0330 / WhatsApp: (27) 99848-0310
Atendimento:
2ª a 6ª feira, das 8h às 17h, exceto feriados
E-mail: [email protected]
SESC PRAIA FORMOSA
Central de Reservas: (27) 3194-0330 / WhatsApp: (27) 99506-0431
Atendimento:
2ª a 6ª feira, das 8h às 17h, exceto feriados
E-mail: [email protected]
SESC GUARAPARI
Central de Reservas: (27) 3194-0330 / WhatsApp: (27) 99787-8368
Atendimento:
2ª a 6ª feira, 8h às 17h, exceto feriados
E-mail: [email protected]