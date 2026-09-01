Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Dia a dia

Lanche proteico: 3 receitas rápidas e nutritivas para o café da tarde

Veja como deixar a sua alimentação mais variada e saborosa com opções que ficam prontas em poucos minutos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 15:55

Crepioca recheada com queijo (Imagem: Best Food Photos | Shutterstock)
Crepioca recheada com queijo Crédito: Imagem: Best Food Photos | Shutterstock

Quem busca equilíbrio na alimentação sabe que escolher bem o que comer entre as refeições faz toda a diferença. O lanche proteico é uma excelente estratégia para manter a fome sob controle e reforçar os nutrientes ao longo do dia. Pensando nisso, separamos três receitas simples, saborosas e ideais para a tarde. Confira!

1. Crepioca recheada com queijo

Ingredientes

Massa

  • 2 ovos
  • 3 colheres de sopa de goma de tapioca
  • 1 pitada de sal
  • Azeite para untar

Recheio

  • 2 fatias de queijo branco
  • 1 tomate cortado em rodelas
  • Folhas de manjericão, orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, bata os ovos com a goma de tapioca e o sal até obter uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, levemente untada com azeite, e despeje a massa, espalhando bem para formar um disco. Deixe cozinhar até firmar e soltar do fundo, e vire para dourar levemente o outro lado.

Recheio

Ainda com a crepioca na frigideira, distribua o queijo sobre metade do disco, acrescente as rodelas de tomate e as folhas de manjericão. Tempere com orégano, sal e pimenta-do-reino. Dobre a crepioca ao meio, cobrindo o recheio, e deixe por mais alguns instantes na frigideira, apenas até o queijo amaciar. Transfira para um prato e sirva em seguida.

Wrap de ovos (Imagem: OlegD | Shutterstock)
Wrap de ovos Crédito: Imagem: OlegD | Shutterstock

2. Wrap de ovos

Ingredientes

  • 4 ovos
  • 1/2 tomate picado
  • 3 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • 1 fio de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 tortilhas integrais

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente em fogo baixo, acrescente o tomate e refogue rapidamente. Adicione os ovos e mexa delicadamente até formar ovos mexidos cremosos, ainda úmidos. Finalize com o cheiro-verde.

Aqueça levemente as tortilhas em uma frigideira em fogo médio. Distribua os ovos mexidos no centro de cada uma, enrole firmemente formando o wrap e, se desejar, leve rapidamente a uma frigideira ou grelha quente para dourar levemente a massa. Corte ao meio na diagonal e sirva em seguida.

3.Bolinho defrango assado

Ingredientes

  • 2xícaras de chá depeito de frangocozido e desfiado
  • 1/2 xícara de cháde batata-doce cozidae amassada
  • 1 ovo
  • 3 colheres de sopade farinha de aveia
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alhopicado
  • Farinha deaveiapara empanar
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o frango desfiado, a batata-doce, o ovo, a farinha de aveia, a cebola, o alho, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino, até formar uma massa que dê liga. Modele bolinhas, passe na farinha de aveia para empanar e disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem. Sirva em seguida.

Veja Também 

Imagem de destaque

Tem banana madura em casa? Faça esse bolo proteico para o lanche da tarde

Imagem de destaque

Sem farinha de trigo: 3 receitas leves e ricas em proteínas para o lanche da tarde

Imagem de destaque

Quer um jantar proteico e fácil? Aprenda a fazer esta panqueca com frango desfiado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mercado Municipal de Vila Velha será demolido para construção de nova sede da Biblioteca Municipal
Biblioteca de Vila Velha vai ganhar nova sede, na Prainha
Imagem de destaque
Em áudio, Nikolas Ferreira chama Vorcaro de 'lindão' e cobra liberação de ativo, diz site
Nasce Aurelius, primeiro neto de John Lennon e Yoko Ono
Nasce Aurelius, primeiro neto de John Lennon e Yoko Ono

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados