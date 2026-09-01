Lanche proteico: 3 receitas rápidas e nutritivas para o café da tarde

Em uma tigela, misture o frango desfiado, a batata-doce, o ovo, a farinha de aveia, a cebola, o alho, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino, até formar uma massa que dê liga. Modele bolinhas, passe na farinha de aveia para empanar e disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem. Sirva em seguida.