Morar bem: o novo privilégio é viver no seu próprio ritmo

Durante muito tempo, morar bem esteve associado principalmente ao endereço, ao tamanho da casa ou à vista da janela. Esses atributos continuam importantes, mas a vida contemporânea acrescentou outro elemento a essa equação: a possibilidade de escolher o ritmo dos próprios dias.
Depois de anos em que estar perto de tudo significava, quase inevitavelmente, conviver com ruído, trânsito, excesso de estímulos e pouco espaço, começa a ganhar força uma ideia diferente de vida urbana. Não se trata de fugir da cidade, mas de estabelecer uma relação mais equilibrada com ela.
Talvez por isso exista um interesse crescente por formas de morar que consigam reunir duas experiências que, durante muito tempo, pareceram incompatíveis: a tranquilidade de uma casa protegida, cercada por verde e com espaços para estar ao ar livre, e a liberdade de continuar perto dos lugares que fazem parte da rotina.
Essa combinação muda pequenas coisas, e são justamente elas que determinam a qualidade dos dias. Poder chegar em casa e perceber uma mudança de atmosfera.
Ter espaço para uma caminhada, para as crianças brincarem, para receber amigos ou simplesmente para não fazer nada. Ao mesmo tempo, não precisar transformar cada compromisso em uma longa operação de deslocamento.
Há também uma mudança interessante na própria ideia de privacidade. Ela deixa de significar isolamento. É possível viver de maneira mais reservada sem abrir mão da cidade, assim como é possível compartilhar espaços sem perder a individualidade.
O morar contemporâneo parece caminhar justamente para esse equilíbrio entre convivência e recolhimento.
A arquitetura e o paisagismo têm papel importante nessa transformação. Quando natureza, áreas de convivência e espaços privados são pensados como partes de uma mesma experiência, a casa deixa de ser apenas o lugar para onde voltamos ao final do dia. Ela passa a acolher diferentes momentos da vida.
No fundo, talvez estejamos redescobrindo algo bastante simples: morar bem também é ter liberdade para decidir quando queremos o movimento e quando queremos o silêncio; quando queremos encontrar pessoas e quando queremos estar em casa.
Em cidades cada vez mais intensas, poder transitar entre esses dois mundos sem precisar abrir mão de nenhum deles talvez seja uma das formas mais contemporâneas de qualidade de vida.