Morar bem: o novo privilégio é viver no seu próprio ritmo

Durante muito tempo, morar bem esteve associado principalmente ao endereço, ao tamanho da casa ou à vista da janela. Esses atributos continuam importantes, mas a vida contemporânea acrescentou outro elemento a essa equação: a possibilidade de escolher o ritmo dos próprios dias.





Depois de anos em que estar perto de tudo significava, quase inevitavelmente, conviver com ruído, trânsito, excesso de estímulos e pouco espaço, começa a ganhar força uma ideia diferente de vida urbana. Não se trata de fugir da cidade, mas de estabelecer uma relação mais equilibrada com ela.





Talvez por isso exista um interesse crescente por formas de morar que consigam reunir duas experiências que, durante muito tempo, pareceram incompatíveis: a tranquilidade de uma casa protegida, cercada por verde e com espaços para estar ao ar livre, e a liberdade de continuar perto dos lugares que fazem parte da rotina.