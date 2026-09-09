Geração Z lidera intenção de compra de imóveis no Brasil, aponta pesquisa

“Há uma nova geração que enxerga o imóvel não apenas como como parte de uma decisão de independência e qualidade de vida no presente, embora estes sejam fatores importantes, a aquisição imobiliária também está diretamente ligada à geração de riqueza, mesmo que hoje seja visto apenas como moradia. Estar atento às boas oportunidades do Mercado Imobiliário pode trazer impacto positivo para o presente e principalmente para o futuro. O desafio do setor é transformar essa intenção em acesso real, com produtos adequados, crédito viável e soluções que acompanhem os diferentes momentos de vida do comprador”, finaliza.