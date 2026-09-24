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Atenção, motoristas!

Vitória prevê assinar novo contrato do rotativo até dezembro

Serviço está suspenso desde agosto; prefeitura ainda não definiu quando a cobrança nas vagas públicas será retomada

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 21:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2026 às 21:52
O estacionamento rotativo deixou de funcionar no dia 29 de agosto, após o encerramento do sistema que era administrado pela Park Gold Kaique Dias | CBN Vitória

A Prefeitura de Vitória informou que a assinatura do novo termo de concessão do estacionamento rotativo da Capital deve acontecer até a segunda quinzena de dezembro. O serviço está suspenso desde o fim de agosto e, apesar da previsão para a assinatura do contrato, ainda não há uma data definida para a retomada da cobrança nas vagas públicas.


O estacionamento rotativo deixou de funcionar no dia 29 de agosto, após o encerramento do sistema administrado pela Park Gold. A suspensão ocorreu três meses depois de o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) apontar irregularidades relacionadas à empresa responsável pela gestão do serviço.


Desde então, os motoristas podem estacionar sem cobrança nas vagas que faziam parte do rotativo. O sistema anterior contava com 5.592 vagas e atendia aos bairros Praia do Canto, Bento Ferreira, Centro, Praia do Suá, Santa Helena, Santa Lúcia, Cidade Alta, Parque Moscoso e Vila Rubim.


A proposta para o novo modelo passou por audiência pública e foi analisada pela Procuradoria-Geral do Município. Atualmente, segundo a prefeitura, o processo está sob análise do TCE-ES. A administração municipal já havia informado que a escolha da empresa responsável pelo novo sistema será realizada por meio de licitação.

Novo sistema promete pagamento mais moderno

O estacionamento rotativo existe em Vitória desde 2014 e foi implantado com o objetivo de promover a rotatividade das vagas nas vias públicas. Com a suspensão do serviço, os parquímetros foram desligados e as placas que indicavam a cobrança deixaram de ter validade.


Para o novo modelo, a Prefeitura de Vitória prevê um sistema mais tecnológico, com formas de pagamento mais modernas e práticas para os motoristas. O número de vagas, as regras e os valores que serão cobrados ainda não foram definidos.


A expectativa é que o estacionamento rotativo volte a funcionar nos próximos meses, mas a prefeitura ainda não informou quando a nova operação terá início.

Motoristas ainda podem pedir devolução de créditos

Quem ainda possui dinheiro depositado no sistema anterior pode solicitar a devolução dos créditos. Segundo a Prefeitura de Vitória, o período para fazer o pedido começou em 8 de setembro e termina em 8 de novembro.


A devolução dos valores ocorre entre 14 de setembro e 14 de novembro, seguindo a ordem cronológica das solicitações. O pedido deve ser enviado para o e-mail [email protected], canal disponibilizado pela Park Gold. No campo de assunto, o usuário deve escrever “DEVOLUÇÃO DE CRÉDITOS”.


Segundo as orientações repassadas pela prefeitura, o e-mail também deve informar nome completo, sem abreviações, CPF e chave Pix, que precisa estar em nome do titular do CPF. A administração municipal orienta que os motoristas verifiquem o saldo disponível e façam a solicitação dentro do prazo.

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