Vitória prevê assinar novo contrato do rotativo até dezembro

A Prefeitura de Vitória informou que a assinatura do novo termo de concessão do estacionamento rotativo da Capital deve acontecer até a segunda quinzena de dezembro. O serviço está suspenso desde o fim de agosto e, apesar da previsão para a assinatura do contrato, ainda não há uma data definida para a retomada da cobrança nas vagas públicas.





O estacionamento rotativo deixou de funcionar no dia 29 de agosto, após o encerramento do sistema administrado pela Park Gold. A suspensão ocorreu três meses depois de o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) apontar irregularidades relacionadas à empresa responsável pela gestão do serviço.





Desde então, os motoristas podem estacionar sem cobrança nas vagas que faziam parte do rotativo. O sistema anterior contava com 5.592 vagas e atendia aos bairros Praia do Canto, Bento Ferreira, Centro, Praia do Suá, Santa Helena, Santa Lúcia, Cidade Alta, Parque Moscoso e Vila Rubim.





A proposta para o novo modelo passou por audiência pública e foi analisada pela Procuradoria-Geral do Município. Atualmente, segundo a prefeitura, o processo está sob análise do TCE-ES. A administração municipal já havia informado que a escolha da empresa responsável pelo novo sistema será realizada por meio de licitação.