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Eleições 2026

PT pede ao TSE investigação sobre Flávio e Eduardo Bolsonaro por interferência dos EUA

Campanha de Lula alega que os irmãos teriam articulado o apoio do presidente americano Donald Trump para favorecer a candidatura de Flávio

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 21:37

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

23 set 2026 às 21:37
Senador Flávio Bolsonaro e presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Flávio Bolsonaro e Lula travarão disputa nas urnas Reprodução

O PT pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta-feira, 23, que investigue o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro por supostamente articularem uma interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. A ação acusa os dois de abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação.

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alega que Flávio e Eduardo teriam articulado o apoio do presidente americano Donald Trump para favorecer a candidatura do filho de Bolsonaro.

"O que estamos pedindo é que os fatos sejam esclarecidos, especialmente quanto à origem dos recursos, à atuação de agentes estrangeiros e a eventuais benefícios eleitorais. Uma eleição soberana exige transparência sobre quem está financiando e promovendo ações destinadas a influenciar o eleitor brasileiro", afirmou Angelo Ferraro, coordenador jurídico da campanha de Lula.

O PT também pediu ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que adote medidas urgentes para investigar possíveis episódios de interferência estrangeira nas eleições. O pedido foi protocolado na mesma ação em que Dino declarou, no ano passado, que leis e sentenças estrangeiras não são aplicáveis no Brasil. A decisão foi tomada após a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes.

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