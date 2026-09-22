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Próximo a um colégio

Incêndio atinge área de mata na Praia do Canto, em Vitória

Publicado em

22 set 2026 às 18:02

Um incêndio atinge uma área de mata próxima ao Colégio Sagrado Coração de Maria, na Praia do Canto, em Vitória, na tarde desta terça-feira (22). Vídeos mostram uma grande quantidade de fumaça provocada pelo fogo. O Corpo de Bombeiros está no local e atua no combate às chamas.


De acordo com o repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, os bombeiros solicitaram que motoristas retirassem os veículos estacionados nas proximidades por causa do incêndio. Procurado por A Gazeta, o Colégio Sagrado Coração de Maria informou que o funcionamento da unidade não foi afetado.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Em Guriri

Família procura idosa com Alzheimer desaparecida há 3 dias em São Mateus

Publicado em 22/09/2026 às 11:59
A idosa foi vista pela última vez no sábado (19)
Venilda Kuster Frisso, de 77 anos, faz faz tratamento para Alzheimer há nove anos e também faz uso contínuo de medicamentos para diabetes. Acervo familiar

Uma família de Balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, procura por Venilda Kuster Frisso, de 77 anos, que está desaparecida há três dias. A idosa, diagnosticada com Alzheimer, foi vista pela última vez no sábado (19).


Segundo a filha, Jany Kuster, Venilda faz tratamento para Alzheimer há nove anos e também usa medicamentos de forma contínua para diabetes. Ela é uma pessoa tranquila e precisa de assistência em algumas atividades da rotina diária.


No dia do desaparecimento, Venilda estava em casa com o filho e o genro. Segundo a família, em determinado momento, o genro teria deixado o portão destrancado. A idosa, que usava uma bermuda e uma blusa com estampa de onça, saiu da residência e não foi mais vista.


Ainda de acordo com a família, essa é a segunda vez que Venilda desaparece. Na primeira ocasião, ela foi encontrada cerca de duas horas depois por um casal, que a levou de volta para casa.


Em nota, a Polícia Civil informou que buscas foram realizadas, mas a idosa ainda não foi localizada. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo).

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em Vila Velha

Pai é preso suspeito de deixar filhos de 8 e 12 anos sozinhos e trancados no ES

Publicado em 22/09/2026 às 10:56

Um homem de 41 anos foi preso após deixar os dois filhos, de 8 e 12 anos, trancados sozinhos em uma residência, em Ilha das Flores, Vila Velha. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (21).


Segundo informações da Guarda Municipal de Vila Velha, os agentes foram acionados após a mãe das crianças informar de que elas estariam sozinhas na casa do pai. O caso aconteceu por volta das 21h. 


Quando chegaram ao endereço, os agentes encontraram os dois menores na varanda do terceiro andar da residência. As crianças contaram que estavam trancadas e sem as chaves desde as 19h.


Durante o atendimento da ocorrência, o pai chegou ao local. Conforme a guarda, ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor de álcool, fala arrastada e dificuldade para caminhar.


Aos agentes, o homem afirmou ser o responsável pelas crianças e disse que havia saído de casa para comprar bebida alcoólica. Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e compareceu ao endereço. A guarda provisória das crianças foi entregue à mãe, que chegou ao local posteriormente.


De acordo com a Polícia Civilo homem foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por abandono de incapaz cometido contra descendente, e depois encaminhado ao sistema prisional.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Acidente com fogo

Mulher é intubada após queimaduras comprometerem vias aéreas em Cachoeiro

Publicado em 22/09/2026 às 10:31
Mulher é intubada após queimaduras comprometerem vias aéreas em Cachoeiro
Mulher foi transferida de helicóptero de Cachoeiro de Itapemirim para hospital na Serra Crédito: Divulgação | Notaer

Uma mulher de 33 anos precisou ser intubada após sofrer queimaduras graves que comprometeram as vias aéreas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na segunda-feira (21). Segundo informações da assessoria de comunicação do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), ela se envolveu em um acidente com fogo ao tentar acender chamas, com possível uso de álcool.


O fogo atingiu o rosto, o pescoço e os membros superiores da vítima, provocando queimaduras em cerca de 20% do corpo. Os ferimentos também atingiram a cavidade oral e comprometeram as vias aéreas. Por causa da gravidade do quadro, a equipe médica realizou a intubação antes do transporte aéreo.


A mulher foi transferida em caráter de urgência para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HJSN), na Serra, unidade de referência no tratamento de queimaduras no Espírito Santo.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Escoltado

Foragido por tentativa de feminicídio na Bahia é preso em UTI do ES

Publicado em 22/09/2026 às 09:12
Segundo a Polícia Civil, Geovane estava foragido no bairro Palmito, em Jaguaré
Geovane Gonçalves Conceição, de 25 anos, tinha mandado de prisão expedido pela Justiça da Bahia por feminicídio praticado em novembro de 2025 Crédito: Divulgação | PCES

Um jovem de 25 anos, foragido por tentativa de feminicídio na Bahia, foi preso na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na segunda-feira (21). Segundo a Polícia Civil, Geovane Gonçalves Conceição era monitorado pelas forças de segurança baianas por suspeita de envolvimento no crime, ocorrido em novembro de 2025.


De acordo com as investigações, o homem estava escondido no bairro Palmito, em Jaguaré, também no Norte do Estado. Ele foi localizado na unidade de saúde após sofrer um acidente de moto no último fim de semana. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pelo Juízo de Jurisdição Plena da Comarca de Nova Viçosa (BA).


O jovem permanece internado sob escolta da Polícia Penal, responsável pela segurança do suspeito durante o período de internação. A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Geovane e deixa este espaço aberto para manifestações.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Sul capixaba

Castiçal furtado de Catedral de Cachoeiro de Itapemirim é recuperado

Publicado em 21/09/2026 às 18:46
Castiçal furtado da Catedral São Pedro em Cachoeiro é recuperado
Castiçal furtado da Catedral São Pedro em Cachoeiro é recuperado Polícia Militar

O castiçal que ficava sobre o altar da Catedral de São Pedro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi recuperado nesta segunda-feira (21), dois dias após ser furtado.


Segundo a Polícia Militar, uma mulher suspeita do crime confessou ter levado a peça e disse que já havia repassado o objeto a um feirante no Mercado da Pedra. Os militares foram até o local, mas não encontraram o castiçal. Depois, uma denúncia anônima indicou que a peça estaria escondida em um beco no bairro Basileia, onde os policiais localizaram o objeto.


O castiçal foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue e o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) no município.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em estado grave

Produtor rural fica ferido após ser atingido pela própria caminhonete em Ibatiba

Publicado em 21/09/2026 às 16:18

Um produtor rural de 72 anos ficou gravemente ferido após ser atingido pela própria caminhonete em meio a um cafezal, na zona rural de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (21).


Segundo a Polícia Militar a caminhonete estava carregada com um tonel de água e não conseguiu subir um trecho íngreme. O veículo perdeu o freio e começou a descer de ré. Ao tentar sair, o produtor rural foi atingido e ficou preso sob a caminhonete.


A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Pronto Atendimento de Ibatiba. Devido à gravidade dos ferimentos, foi necessário o transporte de helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).


Segundo o Notaer, o homem apresentava politraumatismo e foi estabilizado antes do resgate aéreo. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Clima

70 cidades do ES entram em alerta para tempestade, vento forte e granizo

Publicado em 21/09/2026 às 16:06
O aviso, classificado como de perigo potencial, começa à meia-noite e permanece válido até as 23h59 de quarta-feira (21)
O aviso, classificado como de perigo potencial, começa à meia-noite e permanece válido até as 23h59 de quarta-feira (21) Reprodução | Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para 70 municípios do Espírito Santo nesta quarta-feira (23). O aviso, classificado como de perigo potencial, começa à meia-noite e permanece válido até as 23h59.


Segundo o Inmet, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.

Veja as cidades sob alerta

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória
Orientações

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, nem estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.


A recomendação também é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Em Vitória

Veículo capota em acidente com viatura da PM na Leitão da Silva

Publicado em 21/09/2026 às 15:22
Carro capota na Avenida Leitão da Silva, em Vitória
Carro capota na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Leitor | A Gazeta

Um carro capotou após uma colisão com uma viatura da Polícia Militar, na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (21). O acidente aconteceu no sentido Centro, próximo à entrada do bairro Itararé.


A Polícia Militar informou que a colisão ocorreu durante patrulhamento e que ninguém se feriu. O veículo que capotou foi retirado da pista por volta de 14h50, mas o trânsito ainda era intenso no trecho. 

Veículo sendo retirado por caminhão
Veículo foi guinchado por volta das 14h50 Carlos Alberto Silva
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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Violência sexual

Homem é preso suspeito de sequestrar e estuprar jovem após festa em Rio Bananal

Publicado em 21/09/2026 às 11:52

Um homem de 26 anos foi preso suspeito de sequestrar, manter em cárcere privado e estuprar uma jovem de 21 anos em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na madrugada de 12 de setembro, após uma festa no município. Segundo a Polícia Civil, a vítima conseguiu deixar o local e denunciar o caso após cumprir as exigências feitas pelo suspeito.


De acordo com o relato da vítima à polícia, ela foi perseguida de carro pelo suspeito após deixar o evento e teria sido obrigada a entrar no veículo. Em seguida, o homem a levou para o local onde morava e a manteve em cárcere. Ainda segundo o relato, o estupro teria ocorrido no imóvel.


Após a denúncia, policiais iniciaram as investigações e identificaram o suspeito. Ele foi localizado em casa, onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência contra mulher

Mulher é encontrada dormindo na calçada após ser expulsa de casa pelo filho em Cariacica

Publicado em 21/09/2026 às 11:40
Delegacia Regional de Cariacica
Após encaminhamento à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, o suspeito foi levado ao sistema prisional do município. Ricardo Medeiros

Policiais militares acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Primavera, em Viana, na noite de domingo (20), se depararam com uma cena desoladora. Uma mulher, 55 anos, estava dormindo na calçada, coberta com um cobertor, porque havia sido agredida e expulsa de casa pelo filho, um homem de 33 anos. 


A equipe da Polícia Militar foi acionada via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES) e, ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima deitada na calçada, em frente à residência onde mora. De acordo com a mulher, o filho deu socos em seu braço direito e, em seguida, expulsou ela de casa. Em seu relato, ela afirmou ter medo de retornar ao imóvel e sofrer novas agressões e manifestou o desejo de solicitar uma medida protetiva contra o filho. 


Durante a abordagem, já no interior da residência, o homem resistiu à prisão e, segundo a PM, os policiais precisaram empregar técnicas de defesa pessoal para contê-lo. Ainda conforme os oficiais, ele desacatou os militares ao chamá-los de “cachorro do governo” e teve que ser mantido algemado para preservar a própria integridade física e dos policiais.


O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional de Cariacica e, de acordo com a Polícia Militar, responderá pelos crimes de resistência e desacato, além das medidas previstas na Lei Maria da Penha. 


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.

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Rafaela Gomes

Residente / [email protected]
Rafaela Gomes

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