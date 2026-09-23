6 tons quentes de cabelo que prometem iluminar os visuais na primavera 2026

Inspirado na estética dos anos 2000, o Y2K Honey une um fundo quente e dourado a nuances de mel e caramelo. O resultado é luminoso e multidimensional, recuperando o código glamuroso que marcou a beleza da época, mas em uma leitura atual e customizada. A proposta também é a escolha de famosas como Tate McRae, e uma das grandes buscas por clientes nos salões atualmente.