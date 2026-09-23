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Colisão

Acidente entre carro e ônibus do Transcol deixa dois feridos na Serra

Publicado em

23 set 2026 às 20:26
Carro se envolveu em acidente com ônibus do Sistema Transcol na Serra Leitor A Gazeta

Um acidente entre um carro e um ônibus do Sistema Transcol, na Av. Manoel Coronel Nunes, na Serra, deixou duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (23). O coletivo estava vazio e saía da garagem quando aconteceu a colisão.


O motorista e a passageira do carro, de 41 e 43 anos, ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU. Os dois foram levados ao Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. O motorista do ônibus não se feriu, conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, junto à Polícia Militar.


Os dois condutores foram submetidos ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Os veículos também estavam com licenciamento em dia. No entanto, o carro foi guinchado porque interditava parcialmente a via e não havia ninguém no local para retirá-lo.


Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados à Ceturb-ES e à Polícia Militar. A Polícia Civil e o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) também foram procurados e informaram que não atenderam à ocorrência.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Trânsito

Carreta derruba poste e deixa imóveis sem energia em Cachoeiro

Publicado em 23/09/2026 às 15:53
Poste é atingido por carreta e deixa moradores sem energia em Cachoeiro
Poste é atingido por carreta e deixa moradores sem energia em Cachoeiro Redes Sociais

Uma carreta derrubou um poste no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santona manhã desta quarta-feira (23). Segundo a EDP, a estrutura danificada está localizada na Rua João Valdino e será substituída. Por segurança, cerca de 38 imóveis estão sem energia até a conclusão do serviço.   

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Injúria racial

Paciente é presa após chamar técnica de enfermagem de “neguinha” em Vila Velha

Publicado em 23/09/2026 às 10:59
Bebê é levado ao PA da Glória após possível ingestão de haxixe; mãe foi ouvida e liberada pela polícia
Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha, onde caso aconteceu Crédito: Google Street View

Uma mulher identificada como Andressa da Silva Correia, de 37 anos, foi presa após agredir uma técnica em enfermagem com um vidro de álcool proferir ofensas raciais contra a profissional no Pronto Atendimento (PA) da Glória, em Vila Velha, na noite de terça-feira (22). 


Segundo a Guarda Municipal, a técnica em enfermagem, de 29 anos, relatou que estava trabalhando quando foi atingida nas costas pelo objeto arremessado pela paciente, que aguardava atendimentoAinda de acordo com a corporação, a mulher também xingou a profissional e a chamou de “neguinha”.


A vítima decidiu representar criminalmente contra a suspeita. O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Em nota, a Polícia Civil informou que Andressa foi autuada em flagrante por injúria racial e ameaça. Após os procedimentos de praxe, ela foi encaminhada ao sistema prisional.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Andressa e deixa este espaço aberto para manifestações.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Interdição total

Acidente com 2 veículos mata mulher e deixa 4 feridos na BR 101 em Sooretama

Publicado em 23/09/2026 às 10:16
Acidente aconteceu na altura do km 105 da rodovia
Acidente aconteceu no km 105 da BR 101, em Sooretama Reprodução | Redes Sociais

Um acidente envolvendo um Volkswagen Parati e um caminhão matou uma mulher de 53 anos e deixou quatro pessoas feridas na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (23). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 9h e interditou totalmente a rodovia até 12h15.


Segundo a PRF, o Volkswagen Parati, onde estava a mulher, teria invadido a contramão e batido de frente com o caminhão, que seguia no sentido contrário. Entre os quatro feridos, um ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de BombeirosDe acordo com a Ecovias Capixaba, as quatro vítimas socorridas estavam em estado grave. 


Duas vítimas foram levadas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, e outras duas para o Hospital Rio Doce, em Linhares. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos.


Para atender à ocorrência, a Ecovias Capixaba mobilizou ambulância, guincho e veículo de inspeção. Também foram acionados a PRF, o Samu, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), a Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal (IML). 


O corpo da mulher foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Surpresa

Mulher busca UPA com dor abdominal, descobre gravidez e dá à luz em Cachoeiro

Publicado em 23/09/2026 às 09:26
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim Divulgação/PMCI

Uma mulher de 32 anos procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, com fortes dores abdominais e descobriu que estava em trabalho de parto. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (21).


Durante o atendimento médico, a equipe constatou que a mulher estava prestes a dar à luz. O menino nasceu com 3,490 quilos e 45 centímetros, após 40 semanas e três dias de gestação.


Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a mulher não sabia que estava grávida. Após o parto, mãe e filho foram estabilizados pela equipe da UPA e transferidos para o Hospital Maternidade Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim. A administração informou que os dois passam bem.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em São Jose das Torres

Homem morre em acidente entre carreta e caminhão na BR 101 em Mimoso do Sul

Publicado em 23/09/2026 às 08:21
Acidente entre carreta e caminhão mata uma pessoa na BR 101 em Mimoso do Sul
Homem morre em acidente entre caminhão e carreta no km 439 da BR 101, em Mimoso do Sul Crédito: Leitor | A Gazeta

Um caminhoneiro de 54 anos morreu em uma batida envolvendo um caminhão e uma carreta na madrugada desta quarta-feira (23), no km 439 da BR 101, em São José das Torres, na zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente.


De acordo com a polícia, o homem estava no caminhão e ficou preso às ferragens. Foi necessário o apoio do Corpo de Bombeiros para retirá-lo do veículo. A morte foi constatada no local pelo médico da concessionária Ecovias Capixaba. Ainda segundo a Ecovias, houve interdição da pista no sentido Rio de Janeiro. O tráfego foi liberado às 5h54.


O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Mimoso do Sul.

Acidente na BR 101 em Mimoso do Sul
Um dos veículos envolvidos no acidente na BR 101 carregava bananas Gustavo Ribeiro
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Loteria

Aposta de Vitória acerta a quina da Mega-Sena e leva mais de R$ 40 mil

Publicado em 23/09/2026 às 06:11

Uma aposta feita em Vitória acertou a quina da Mega-Sena e vai receber R$ 42.199,06. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso realizado na noite de terça-feira (22). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 38 milhões para o próximo sorteio.


Os números sorteados foram: 24 - 25 - 28 - 37 - 47 - 55.


Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (24), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.


A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Km 235,5

Imprevisto após detonação de rochas deixa trânsito parado na BR 101, em Fundão

Publicado em 22/09/2026 às 19:55

Motoristas reclamaram de trânsito parado e longas filas na BR 101, na altura de Fundão, no início da noite desta terça-feira (22). A retenção ocorreu após uma operação de detonação de rochas no km 235,5 da rodovia se estender além do horário inicialmente previsto.


Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária que administra o trecho, o desmonte começou às 14h e tinha previsão inicial de duas horas de interdição. Após a detonação, porém, rochas de grande porte se deslocaram e foram projetadas sobre a pista.


Por causa do volume do material, foi necessário ampliar o período de bloqueio para que as equipes realizassem a limpeza e a remoção das pedras antes da liberação do tráfego. A pista foi totalmente liberada às 17h29. 


Mesmo após a reabertura, equipes da Ecovias permaneceram no local para sinalizar os finais de fila e orientar os motoristas. Segundo a concessionária, a atuação tinha como objetivo garantir a segurança dos usuários e ajudar na organização do trânsito, que ainda apresentava retenções no início da noite.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Noroeste capixaba

Dupla suspeita de golpe com Pix em lotéricas de Minas é presa em Colatina

Publicado em 22/09/2026 às 18:35
Dupla é presa suspeita de simular pagamentos via Pix em Colatina
Homens foram identificados a partir de imagens de câmeras de segurança da lotérica. Videomonitoramento

Dois homens, de 31 e 26 anos, suspeitos de aplicar golpes em casas lotéricas de Minas Gerais foram presos após uma nova ocorrência em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (21).


Segundo a Polícia Militar, o caso começou após o proprietário de uma lotérica no bairro Esplanada tomar conhecimento de um grupo que estaria aplicando golpes em lotéricas mineiras. Ao verificar imagens dos suspeitos e a forma de atuação, ele percebeu que dois homens com as mesmas características haviam passado pelo estabelecimento cerca de meia hora antes.


De acordo com a PM, o golpe consistia na simulação de pagamentos de boletos via Pix. Mais detalhes de como a fraude era aplicada não foram divulgados pelas forças de segurança.


O comerciante acionou a polícia, e equipes começaram a fazer buscas pela região central de Colatina. Os suspeitos foram localizados dentro de um Volkswagen Polo branco em frente à outra lotérica no Centro de Colatina. Os dois foram abordados e detidos.


Ainda durante o registro da ocorrência, segundo a Polícia Militar, uma vítima de Cataguases (MG) relatou também ter sofrido um golpe atribuído aos detidos. A corporação recebeu ainda informação sobre outro caso registrado em Poços de Caldas (MG).


O veículo utilizado pelos suspeitos foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).


A Polícia Civil informou que os dois homens foram conduzidos à Delegacia Regional de Colatina, onde foram autuados em flagrante por estelionato e encaminhados ao sistema prisional.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Estradas

Motociclista fica gravemente ferido em acidente na BR 101 em Cachoeiro

Publicado em 22/09/2026 às 18:14
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Motociclista fica ferido em acidente na BR 101 | Redes sociais

Um motociclista ficou gravemente ferido após cair na BR 101 em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (22). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na localidade de Safra, e a vítima foi encaminhada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia. 


Não há informações sobre o envolvimento de outro veículo no acidente. De acordo com a Ecovias Capixaba, não houve interdição do tráfego.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Próximo a um colégio

Incêndio atinge área de mata na Praia do Canto, em Vitória

Publicado em 22/09/2026 às 18:02

Um incêndio atinge uma área de mata próxima ao Colégio Sagrado Coração de Maria, na Praia do Canto, em Vitória, na tarde desta terça-feira (22). Vídeos mostram uma grande quantidade de fumaça provocada pelo fogo. O Corpo de Bombeiros está no local e atua no combate às chamas.


De acordo com o repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, os bombeiros solicitaram que motoristas retirassem os veículos estacionados nas proximidades por causa do incêndio. Procurado por A Gazeta, o Colégio Sagrado Coração de Maria informou que o funcionamento da unidade não foi afetado.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer

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