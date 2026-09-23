Acidente entre carro e ônibus do Transcol deixa dois feridos na Serra

Um acidente entre um carro e um ônibus do Sistema Transcol, na Av. Manoel Coronel Nunes, na Serra, deixou duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (23). O coletivo estava vazio e saía da garagem quando aconteceu a colisão.





O motorista e a passageira do carro, de 41 e 43 anos, ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU. Os dois foram levados ao Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. O motorista do ônibus não se feriu, conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, junto à Polícia Militar.





Os dois condutores foram submetidos ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Os veículos também estavam com licenciamento em dia. No entanto, o carro foi guinchado porque interditava parcialmente a via e não havia ninguém no local para retirá-lo.





Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados à Ceturb-ES e à Polícia Militar. A Polícia Civil e o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) também foram procurados e informaram que não atenderam à ocorrência.