Motociclista morre após colisão entre motos em rodovia de Vila Velha

Um motociclista de 26 anos morreu após uma colisão entre duas motos na Rodovia ES 388, em Riviera da Barra, Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (28). O piloto da outra motocicleta, de 21 anos, e a passageira, de 18, ficaram feridos.





Os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.





Segundo a Polícia Militar, o motociclista de 21 anos seguia no sentido da ES 060 ao bairro Xuri quando colidiu com a vítima, que estava na faixa de sentido contrário. Ainda não há informações sobre o que provocou o acidente.





A PM informou que não foram identificadas irregularidades na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor de 21 anos nem na motocicleta utilizada por ele. Já o homem que morreu não possuía CNH, Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) ou Permissão para Dirigir (PPD). A moto que ele conduzia estava com o licenciamento vencido desde 2023 e não estava registrada em nome dele.





O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha.





“Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante com o motorista de 21 anos. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT)”, informou a corporação.