“Se tiver falha, quem falhou vai responder", diz secretário sobre morte em Ilha das Flores

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, Leonardo Damasceno, afirmou, na noite desta segunda-feira (28), que prometeu à família de Caio Abreu Rodrigues, de 33 anos, uma apuração rigorosa da morte dele, ocorrida durante uma perseguição na Ilha das Flores, em Vila Velha.





"O objetivo agora é mostrar exatamente o que aconteceu. Se tiver falhas, quem falhou vai responder por elas. Se tiver responsabilidade criminal, responderá. Se tiver necessidade de melhorar os procedimentos, capacitar melhor os policiais, também faremos. O que a gente precisa agora é de apuração rigorosa desse caso e é isso que a gente prometeu para a família", afirmou Damasceno.





Caio morreu após ser baleado por um policial militar durante a perseguição, na manhã de domingo (27). Câmeras de videomonitoramento (veja abaixo) registraram parte da ocorrência e mostram o homem correndo enquanto era seguido por dois militares. A Polícia Militar informou anteriormente que ele teria feito menção de estar armado antes de os policiais atirarem.