5 receitas práticas com linguiça calabresa para o almoço

A linguiça calabresa é um ingrediente versátil e saboroso que pode transformar qualquer refeição em um prato irresistível. Seja combinado com arroz, massas ou acompanhamentos, ela adiciona um toque defumado e suculento, tornando o almoço mais prático e cheio de sabor. Além disso, seu preparo é rápido e fácil, ideal para quem busca opções deliciosas sem passar horas na cozinha.
Veja, abaixo, receitas práticas com calabresa para o almoço!
Linguiça calabresa acebolada
Ingredientes
- 2 linguiças calabresas cortadas em rodelas
- 1 cebola fatiada em meia-lua
- 1 colher de sopa de manteiga
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça a manteiga em fogo médio e adicione a calabresa. Deixe fritar até dourar bem, mexendo de vez em quando. Adicione a cebola e misture. Cozinhe até a cebola ficar macia e levemente caramelizada. Sirva em seguida.
Macarrão cremoso com linguiça calabresa
Ingredientes
- 250 g de macarrãotipo espaguete
- 200 g de linguiça calabresa fatiada
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 340 g de molho de tomate
- 200 g de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe o macarrão até ficar al dente . Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a linguiça calabresa e frite até ficar dourada. Coloque o molho de tomate e mexa bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por cerca de 5 minutos para apurar o sabor. Desligue o fogo, adicione o creme de leite, misturando até ficar homogêneo. Junte o macarrão cozido ao molho e misture bem. Polvilhe queijo muçarela e sirva em seguida.
Arroz com linguiça calabresa
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz
- 1 linguiça calabresa cortada em cubos
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 4 xícaras de chá de água quente
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cheiro-verde para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a calabresa até soltar a gordura e ficar levemente crocante. Adicione a cebola e o alho, refogando até murcharem. Adicione o arroz e misture bem, deixando fritar por 1 a 2 minutos. Acrescente a água quente, tempere com sal e pimenta-do-reino, mexa levemente e tampe a panela. Cozinhe em fogo baixo até a água secar completamente. Solte o arroz com um garfo, salpique cheiro-verde e sirva em seguida.
Feijão-tropeiro
Ingredientes
- 2 xícaras de feijão-carioca cozido e escorrido
- 200 g de linguiça calabresa cortada em cubos
- 150 g de bacon cortado em cubos
- 2 ovos
- 1/2 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 1 xícara de chá de farinha de mandioca
- 3 folhas de couve fatiadas
- Azeite, cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira grande, frite o bacon em fogo médio até dourar e soltar a gordura. Adicione a linguiça calabresa e a frita até ficar dourada. Adicione a cebola e dois dentes de alho, mexendo até murcharem. Empurre os ingredientes para um canto da frigideira e quebre os ovos no espaço livre. Mexa até ficarem cozidos. Em seguida, misture ao restante da receita. Adicione o feijão-carioca cozido e misture bem. Adicione a farinha de mandioca aos poucos, mexendo para incorporar. Tempere com sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue um dente de alho até dourar. Adicione a couve, tempere com sal e refogue até murchar. Sirva com o feijão-tropeiro e polvilhe com cheiro-verde.
Escondidinho de linguiça calabresa
Ingredientes
Purê de batata
- 6 batatas cozidas e amassadas
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de leite
- Queijo parmesão ralado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Recheio de calabresa
- 2 linguiças calabresas cortadas em cubos
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate picado
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cheiro-verde picado para finalizar
Modo de preparo
Purê de batata
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio, adicione o leite e misture com as batatas até formar um purê bem cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o queijo parmesão e misture. Reserve.
Recheio de calabresa
Em uma frigideira antiaderente, frite a calabresa em fogo médio até dourar bem. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Adicione o tomate e cozinhe até desmanchar. Acrescente o molho de tomate e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Montagem
Em um refratário, coloque uma camada de purê de batata. Adicione o recheio de calabresa por cima, espalhando bem. Cubra com o restante do purê. Leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos ou até dourar. Polvilhe com o cheiro-verde picado. Sirva em seguida.