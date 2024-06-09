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Acompanhamento

Farofa de linguiça e bacon com queijo coalho: veja receita

Sugestão do HZ para o seu almoço de fim de semana fica pronta em poucos minutos e o rendimento é de pouco mais de um quilo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 09 de Junho de 2024 às 06:00

Farofa com queijo coalho
Farofa incrementada com linguiça, bacon e queijo coalho Crédito: Divino Fogão/Divulgação
Farofa é sempre um ótimo acompanhamento nas refeições, e há quem prefira as versões mais incrementadas, como a sugestão que HZ traz para o seu fim de semana: farofa de linguiça e bacon finalizada com cubos de queijo coalho.  
Gostou da ideia? Então, acompanhe a seguir o passo a passo da nossa receita, simples e saborosa, que rende em média 1,4 kg e fica pronta rapidinho. 

FAROFA DE LINGUIÇA E BACON COM QUEIJO COALHO

Ingredientes:

  • 300g de queijo coalho
  • 300g de bacon
  • 150g de linguiça toscana
  • 100g de manteiga
  • 500g de farinha de mandioca grossa
  • Sal a gosto
  • Salsa a gosto
  • 50g de cebola
  • Rendimento: 1,4 kg

Modo de preparo: 

Para começar, pique o queijo coalho, frite com manteiga e reserve. Depois, pique e frite o bacon, a linguiça toscana e a cebola. Em seguida, adicione a farinha, o sal e a salsa, mexendo para não grudar. Por último, acrescente o queijo coalho e sirva a farofa como acompanhamento.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

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