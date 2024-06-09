Farofa de linguiça e bacon com queijo coalho: veja receita

Farofa incrementada com linguiça, bacon e queijo coalho Crédito: Divino Fogão/Divulgação

Farofa é sempre um ótimo acompanhamento nas refeições, e há quem prefira as versões mais incrementadas, como a sugestão que HZ traz para o seu fim de semana: farofa de linguiça e bacon finalizada com cubos de queijo coalho.

Gostou da ideia? Então, acompanhe a seguir o passo a passo da nossa receita, simples e saborosa, que rende em média 1,4 kg e fica pronta rapidinho.

FAROFA DE LINGUIÇA E BACON COM QUEIJO COALHO

Ingredientes:

300g de queijo coalho

300g de bacon



150g de linguiça toscana



100g de manteiga



500g de farinha de mandioca grossa



Sal a gosto



Salsa a gosto

50g de cebola

Rendimento: 1,4 kg

Modo de preparo:

Para começar, pique o queijo coalho, frite com manteiga e reserve. Depois, pique e frite o bacon, a linguiça toscana e a cebola. Em seguida, adicione a farinha, o sal e a salsa, mexendo para não grudar. Por último, acrescente o queijo coalho e sirva a farofa como acompanhamento.