Farofa de linguiça e bacon com queijo coalho: veja receita

Farofa é sempre um ótimo acompanhamento nas refeições, e há quem prefira as versões mais incrementadas, como a sugestão que HZ traz para o seu fim de semana: farofa de linguiça e bacon finalizada com cubos de queijo coalho.
Gostou da ideia? Então, acompanhe a seguir o passo a passo da nossa receita, simples e saborosa, que rende em média 1,4 kg e fica pronta rapidinho.
FAROFA DE LINGUIÇA E BACON COM QUEIJO COALHO
Ingredientes:
- 300g de queijo coalho
- 300g de bacon
- 150g de linguiça toscana
- 100g de manteiga
- 500g de farinha de mandioca grossa
- Sal a gosto
- Salsa a gosto
- 50g de cebola
- Rendimento: 1,4 kg
Modo de preparo:
Para começar, pique o queijo coalho, frite com manteiga e reserve. Depois, pique e frite o bacon, a linguiça toscana e a cebola. Em seguida, adicione a farinha, o sal e a salsa, mexendo para não grudar. Por último, acrescente o queijo coalho e sirva a farofa como acompanhamento.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.