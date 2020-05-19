Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Sempre amei política"

Ex-BBB capixaba Gizelly diz que pode se candidatar a deputada

Gizelly confessou a fãs que a ideia de seguir carreira política não é nova, e afirmou ter Marielle Franco como um exemplo
Publicado em 19 de Maio de 2020 às 08:31

A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho Crédito: Reprodução/Instagram @gizellybicalho
ex-BBB Gizelly Bicalho, 28, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (18) para conversar com alguns fãs e acabou falando sobre a possibilidade de seguir carreira política. "Pensei em deputada estadual pelo meu estado, o que acham?", questionou ela, que é do Espírito Santo.
A afirmação de Gizelly foi feita após uma seguidora sugeri-la como a próxima presidente do Brasil, como resultado de uma união contra o bolsonarismo. "Meu currículo é bom! O básico eu tenho, conheço nossa carta magna (Constituição Federal) e respeito tudo que está nas laudas", afirmou a advogada.
Gizelly então confessou à outro seguidor que a ideia de seguir carreira política não é nova, e afirmou ter Marielle Franco como um exemplo: "Como vocês sabem, eu sou destemida, vou até o fim pelo que acredito. Se a política foi meu chamado, porque não?", afirmou, recebendo elogios.

Bem ativa em suas redes sociais desde que deixou o BBB, a advogada criminalista contou nesta segunda que está a procura de um apartamento. Sem dar detalhes de onde seria, ela falou que pode até já ter encontrado o imóvel. Ela também anunciou que está lançando uma coleção de camisetas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados