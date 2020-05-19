Ex-BBB capixaba Gizelly diz que pode se candidatar a deputada

A ex-BBB Gizelly Bicalho, 28, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (18) para conversar com alguns fãs e acabou falando sobre a possibilidade de seguir carreira política. "Pensei em deputada estadual pelo meu estado, o que acham?", questionou ela, que é do Espírito Santo.
A afirmação de Gizelly foi feita após uma seguidora sugeri-la como a próxima presidente do Brasil, como resultado de uma união contra o bolsonarismo. "Meu currículo é bom! O básico eu tenho, conheço nossa carta magna (Constituição Federal) e respeito tudo que está nas laudas", afirmou a advogada.
Gizelly então confessou à outro seguidor que a ideia de seguir carreira política não é nova, e afirmou ter Marielle Franco como um exemplo: "Como vocês sabem, eu sou destemida, vou até o fim pelo que acredito. Se a política foi meu chamado, porque não?", afirmou, recebendo elogios.
Bem ativa em suas redes sociais desde que deixou o BBB, a advogada criminalista contou nesta segunda que está a procura de um apartamento. Sem dar detalhes de onde seria, ela falou que pode até já ter encontrado o imóvel. Ela também anunciou que está lançando uma coleção de camisetas.