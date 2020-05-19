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Televisão

De Férias com o Ex volta com nudez grupal e protagonismo de mulheres

Sexta temporada estreia nesta quinta (21) e abre possibilidade para versão LGBT
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 15:59

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 15:59

Elenco da 6ª temporada do De Férias com o Ex Brasil
Elenco da 6ª temporada do De Férias com o Ex Brasil Crédito: Divulgação
Exibido pela MTV e via streaming no Amazon Prime Video, o De Férias com o Ex Brasil retorna para sua sexta temporada nesta quinta-feira (21). Sucesso da TV aberta e fechada, o reality teve 9 milhões de telespectadores em sua 5ª e mais recente temporada.
"É um hit", diz Tiago Worcman, vice-presidente sênior da MTV América Latina, que avalia que o período de isolamento desta quarentena pode beneficiar a audiência da nova temporada. "É a primeira vez que estamos em Jericoacoara, e estou muito feliz com os episódios. [O programa] Continua me surpreendendo".
O reality promete trazer em seus novos episódios muita nudez e encontros criativos em meio à natureza exuberante do Ceará. Os dez participantes iniciais do programa estiveram em uma conversa via videoconferência com a imprensa na manhã desta terça-feira (19), falando sobre as curiosidades desta sexta edição -todos, por exemplo, admitem que passaram vergonha em algum momento do programa.
"Com certeza vai ter muito meme, e o grande responsável por isso é o Igor", entrega Matheus Crivella (o "Novinho"), que participou como ex da 4ª edição do programa e se destacou por sua personalidade engraçada. "Não sei porque me colocaram de novo [no reality]. Com certeza foi 3 vezes pior, no bom sentido. Podem esperar muita coisa boa, essa temporada foi incrível".

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Outro homem do time, Caio Cabral, apelidado na casa de "Baby", fez suspense sobre uma possível participação da cantora Anitta, que é sua ex-namorada.
Rafael Vieira, o primeiro homem assumidamente homossexual do reality, também é um dos destaques do elenco. "Espero que as pessoas enxerguem o quão natural é", diz ele. "Estava ali para viver anseios e desejos de um ser humano, como qualquer ser humano qualquer. Quero ser visto como um ser humano qualquer". Worcman também disse que não descarta a ideia de fazer, futuramente, uma versão do reality exclusivamente LGBT, como já foi feito nos Estados Unidos com o reality Are You The One?.
As mulheres da 6ª temporada do De Férias com o Ex, por sua vez, ganham protagonismo e força nesta edição. A abordagem de feminismo e temas relacionados foi um dos pontos marcantes do reality, algo que vem crescendo desde a 5ª temporada. "Onde tem homem tem machismo", brinca a participante Mina.
Rafael diz que os homens do reality "foram evoluindo" e entendendo a dinâmica da casa, e ressalta que sentiu receptividade dos homens da casa com ele. "Aprendi e evolui muito tanto com o Rafa quanto com a Mina", reafirma Novinho.
Por outro lado, eleita pelo grupo como a "Gabi Prado do programa", Flávia diz que a convivência não foi fácil. "Sou esquentadinha, pego pilha muito rápido. Para eu estourar, é dois minutos", diz. "Se você briga e age de cabeça quente, estando certo ou errado, você vai ter que lidar de frente com aquilo. Você não pode sair de dentro para espairecer. Teve bastante tretinha sim".
A nova temporada trará duas novidades: a Cabine dos Segredos e a Sala da Verdade, espaço exclusivo para "passar tretas a limpo" e fazer votações, como "Crush do Momento" -os participantes poderão votar na pessoa mais "quente" da casa que, uma vez eleita, poderá escolher seu par para um date ou até para a suíte master.
"A gente oficializou algo que já rolava", diz Bettina Hanna, que participa da direção do programa, sobre as duas novidades da edição. "A sala da verdade é um jeito de um olhar para o outro e falar o que está pensando".
A vinheta de início dos primeiro episódio revela que haverá shows de artistas como MC Rebecca, Kevin o Chris e Matuê, bem como muita nudez -inclusive, grupal, em um episódio em que os homens aparecem completamente nus no que parece ser uma festa. "Além dessa cena, tem muitas outras que ficarão para a história", diz a participante Jessica Marisol.
O assunto da nudez conversa com o reality Soltos em Floripa, também anunciado pela Amazon Prime. "Reality é um gênero que faz sucesso, que impacta as pessoas, e acho que a estratégia da Amazon foi buscar um dos elementos que se vê no De Férias com o Ex", diz Worcman.
Por mais que se trate de um novo lugar paradisíaco -edições anteriores se passaram na Bahia, São Paulo e Rio Grande do Norte- Jericoacoara acabou sendo um desafio por seu clima, muitas vezes, úmido e chuvoso.

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