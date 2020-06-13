Felipe Araújo: 'Sinto uma saudade imensa do meu filho Miguel'

Felipe Araújo na gravação do DVD Por Inteiro Crédito: Divulgação/Universal Music

O bate-papo por telefone é para falar sobre o lançamento de seu novo EP, "Eu & Vocês", já disponível nas plataformas digitais. Porém, Felipe Araújo logo ficou animado, e foi mudando o rumo da prosa, quando a reportagem falou que era do Espírito Santo.

"Rapaz, você é de Vitória? Amo esse lugar (risos). Na verdade, tenho um amor incondicional pelo Espírito Santo e acredito que você saiba o motivo, não é?", brinca o sertanejo, obviamente se referindo à capital capixaba como a cidade onde mora o filho, o pequeno Miguel, de um ano, fruto do relacionamento do cantor com a capixaba Carol Marchezi.

Felipe Araújo e o filho, o pequeno Miguel, que mora em Vitória com a mãe, Carol Marchezi. Crédito: Reprodução/Instagram

"Essa pandemia está muito sufocante, pois não estou podendo viajar para ver o Miguel. Nos vemos pela câmera, mas não é a mesma coisa. Gostaria que os nossos Estados fossem mais próximos, para que ele passasse mais tempo com a minha família em Goiás. Tenho certeza que essa pandemia vai acabar e logo poderemos estar juntos novamente", responde o pai orgulhoso.

Questionado se deseja que Miguel siga a carreira artística, Araújo é reticente. "Espero que ele seja feliz, independente do rumo que vá seguir na vida", confessa, mas logo deixando a entender que a história não é bem essa.

"Ele vai achar o seu caminho, mas quero que me acompanhe nos shows e veja como é a vida do sertanejo na estrada. Vai que ganhamos mais um cantor na família?", brinca.

PAIXÃO

Desejos familiares à parte, chegou a hora de falar de "Eu & Vocês", EP que traz quatro faixas totalmente autorais. A primeira delas, "Reincidente", já atingiu quase dois milhões de acesso nas redes sociais em menos de uma semana.

"É uma música do cotidiano, pois tem muitas pessoas que passam por problemas amorosos e sempre se identificam. Recebo mensagem de pessoas falando que 'Reincidente' é um pouco da vida deles. A gente sempre sofre por amor, né?", desabafa, dizendo que a quarentena serviu para que ele tivesse mais tempo para compor as próprias faixas.

"Estava há um tempo sem escrever, por conta da correria dos shows. Faço em torno de 22 apresentações por mês. A quarentena foi terrível, mas me deu um tempo de sobra para escrever. Rapaz, deu até para guardar composições inéditas para um novo disco, que pretendo lançar ainda este ano", contabiliza.

Apesar da alegria de compor, o sertanejo lamenta os planos adiados: "Não acredito que dê para fazer turnês tão cedo. Portanto, posso adiar o sonho de gravar um novo DVD até dezembro".

AMIZADE

"Eu & Vocês" traz uma composição especial. Em "Melhor Amigo", Felipe presta uma homenagem ao irmão, Cristiano Araújo, morto em um acidente, em 2015.

"Tive a ideia de compor para confortar a mim e a minha família. É uma mensagem de alento para essas pessoas. Sabe (supira), mesmo depois de cinco anos do acidente, a saudade nunca passa. Acredito que um dia só restará a lembrança dos momentos felizes que passamos juntos", responde, emocionado.

"Não sei se já superei a morte do Cristiano, mas, a cada dia que passa, vou fazendo uma 'parceira com Deus' para aguentar isso tudo", desabafa.

NOVO AMOR

Estella. Eles se conheceram em janeiro, pelas redes sociais. O autor de uma das faixas mais tocadas no Brasil em 2019 ( "Atrasadinha" já conta com quase meio bilhão de acessos nas redes), Felipe Araújo afirma que está firme e forte com o seu novo amor, a modeloEles se conheceram em janeiro, pelas redes sociais.

Felipe Araujo e a namorada, Estella Crédito: Reprodução/Instagram