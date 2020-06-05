Gusttavo Lima compra iate de Roberto Carlos avaliado em R$ 25 milhões

Roberto Carlos chegou a ter quatro iates batizados de Lady Laura, este último comprado em 2011. Segundo a "Folha de S. Paulo", o Rei agora fica apenas com um iate, o terceiro, já que os dois primeiros já tinha sido vendidos. Vale lembrar que a embarcação que fica na coleção foi decorada por Maria Rita, esposa de Roberto morreu em 1999.