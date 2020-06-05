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Gusttavo Lima compra iate de Roberto Carlos avaliado em R$ 25 milhões

Cantor adquiriu o Lady Laura IV. Roberto Carlos agora conta só com uma embarcação, das quatro que tinha

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 15:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 15:18
O cantor Gusttavo Lima
O cantor Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram @gusttavolima

Gusttavo Lima, 30, é o novo dono do famoso iate Lady Laura IV, de Roberto Carlos, 79. As assessorias de ambos cantores confirmam a negociação do barco, que foi colocado à venda por R$ 25 milhões.

Roberto Carlos chegou a ter quatro iates batizados de Lady Laura, este último comprado em 2011. Segundo a "Folha de S. Paulo", o Rei agora fica apenas com um iate, o terceiro, já que os dois primeiros já tinha sido vendidos. Vale lembrar que a embarcação que fica na coleção foi decorada por Maria Rita, esposa de Roberto morreu em 1999.

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PROCESSOS

Mas nem só de maré mansa é a vida do sertanejo. Gusttavo enfrenta um processo, movido pelo compositor André Luiz Gonçalves que pede pelos direitos da música "Fora do Comum". Segundo a Folha, o cantor aguarda o julgamento do processo, que aconteceria no dia 25 de maio mas foi adiado pelo Tribunal de Justiça de Goiás.

Além deste, a empresa de Gusttavo, N&R Empreendimento, é acusada de envolvimento na morte de um motociclista em abril de 2019, em Goiânia. Na época, o rapaz foi atropelado por um funcionário do sertanejo que dirigia um veículo da empresa. Lima foi citado formalmente em três processos na justiça goiana com relação ao caso, segundo a "Folha".

As primeiras informações divulgadas é de que o processo seria milionário, mas foi desmentido pela assessoria do sertanejo em entrevista ao jornal. "Os acordos entre a família da vítima e a empresa estão em fase de homologação pelo Judiciário de Goiás".

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