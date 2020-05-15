Gusttavo Lima leva advertência por bebidas alcoólicas em lives

O cantor Gusttavo Lima foi advertido pelo Conar, órgão de regulamentação publicitária, após o excesso de bebidas alcoólicas em duas lives feitas por ele que eram patrocinadas. Nas ocasiões, ele fez propaganda de algumas bebidas. O Conar abriu uma representação ética contra o cantor e a Ambev por possíveis irregularidades em relação ao consumo.

Gusttavo Lima causou polêmica em live realizada em abril, por conta do excesso de bebidas alcoólicas Crédito: Reprodução

Por unanimidade, foi decidido que ele deverá receber apenas uma advertência. A decisão consta no site o órgão. Procurado, Gusttavo Lima ainda não havia se pronunciado até a publicação deste texto.

A representação foi aberta no dia 14 de abril após dezenas de denúncias de internautas, envolvendo desde a falta de mecanismo para o acesso de menores de idade até o consumo excessivo de bebida alcoólica pelo músico, o que poderia ser considerado um estímulo ao consumo irresponsável do produto.

POLÊMICA

Em nota na ocasião, o Conar afirmou que, apesar do formato inovador das apresentações online, elas devem seguir "princípios fundamentais da comunicação comercial do segmento, com a divulgação responsável de bebidas alcoólicas e com os cuidados para que não seja difundida a crianças e adolescentes".

O cantor e a Ambev tiveram 20 dias para apresentar defesa. Caso o Conar entendesse que houve irregularidade, as penas poderiam ser a alteração da peça publicitária, ou seja, da live, e advertência aos responsáveis, que foi o que ocorreu.

A live de Gusttavo Lima aconteceu no sábado (11) e teve palavrões, declarações de amor e ele bebendo de cerveja a tequila, mostrando estar alterado em algumas ocasiões. "Que ressaca, meu Deus. O que colocaram na minha bebida, gente?", chegou a afirmar no dia seguinte nas redes sociais.