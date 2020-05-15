Foto: Pabllo Vittar surge de cueca e sem peruca em ensaio: 'Ícone'

Pabllo Vittar compartilhou no Instagram alguns cliques de uma nova campanha da qual está fazendo parte.
Em uma das fotos, a drag aparece fora de seu look habitual, isto é, sem perucas e vestindo apenas uma cueca. "Tenha orgulho de quem você é", escreveu a artista, na legenda do post.
Os fãs foram à loucura e rasgaram elogios nos comentários. "Que ícone", escreveu o cantor Romero Ferro. Outro fã observou: "Botinha da Carla Perez". Manu Gavassi também escreveu: "Meu Deus, que lacre!". O artista Johnny Hooker também se manifestou: "Amo demais".