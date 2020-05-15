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Foto: Pabllo Vittar surge de cueca e sem peruca em ensaio: 'Ícone'

Artista participou de ensaio feito por marca de roupas e postou algumas fotos em que surge só de cueca e sem peruca exibindo o corpão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 07:36

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 07:36

A cantora Pabllo Vittar
A cantora Pabllo Vittar Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar
Pabllo Vittar compartilhou no Instagram alguns cliques de uma nova campanha da qual está fazendo parte. 
Em uma das fotos, a drag aparece fora de seu look habitual, isto é, sem perucas e vestindo apenas uma cueca. "Tenha orgulho de quem você é", escreveu a artista, na legenda do post. 

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Os fãs foram à loucura e rasgaram elogios nos comentários. "Que ícone", escreveu o cantor Romero Ferro. Outro fã observou: "Botinha da Carla Perez". Manu Gavassi também escreveu: "Meu Deus, que lacre!". O artista Johnny Hooker também se manifestou: "Amo demais". 
Ver essa foto no Instagram

BE PROUD OF WHO YOU ARE! ?????? #PROUDINMYCALVINS @calvinklein

Uma publicação compartilhada por Pabllo Vittar (@pabllovittar) em

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