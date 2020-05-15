Maisa anuncia live beneficente para comemorar aniversário de 18 anos

A atriz Maisa Silva Crédito: Reprodução/Instagram @maisa

A atriz e apresentadora Maisa Silva completará 18 anos no próximo dia 22 de maio, e quem pensa que ela não teria nada planos, devido à pandemia do novo coronavírus , está enganado. A adolescente anunciou que fará uma live especial e beneficente.

Maisa falou sobre os preparativos em sua conta no Twitter: "22 de maio. Vai ter festa? Sim. Vai ter live? Sim. Convocando todos os primos? Sim. O presente será a presença de todos vocês e suas doações para a AACD, entre outras instituições que vamos ajudar. Não poderia comemorar de outro jeito."

A live está programada para as 19h do dia 22 e será transmitida pelo canal no YouTube da adolescente. Segundo Hugo Gloss, também devem marcar presença na transmissão artistas e amigos de Maisa. "Estamos passando por um momento de reflexão em que muitas pessoas precisam de ajuda", afirmou ela.