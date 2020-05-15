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22 de maio

Maisa anuncia live beneficente para comemorar aniversário de 18 anos

Muitos fãs e famosos elogiaram a iniciativa da adolescente, como a atriz Fernanda Paes Leme e o cantor Gabriel Martins
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 07:15

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 07:15

A atriz Maisa Silva
A atriz Maisa Silva Crédito: Reprodução/Instagram @maisa
A atriz e apresentadora Maisa Silva completará 18 anos no próximo dia 22 de maio, e quem pensa que ela não teria nada planos, devido à pandemia do novo coronavírus, está enganado. A adolescente anunciou que fará uma live especial e beneficente.
Maisa falou sobre os preparativos em sua conta no Twitter: "22 de maio. Vai ter festa? Sim. Vai ter live? Sim. Convocando todos os primos? Sim. O presente será a presença de todos vocês e suas doações para a AACD, entre outras instituições que vamos ajudar. Não poderia comemorar de outro jeito."
A live está programada para as 19h do dia 22 e será transmitida pelo canal no YouTube da adolescente. Segundo Hugo Gloss, também devem marcar presença na transmissão artistas e amigos de Maisa. "Estamos passando por um momento de reflexão em que muitas pessoas precisam de ajuda", afirmou ela.

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Muitos fãs e famosos elogiaram a iniciativa da adolescente, como a atriz Fernanda Paes Leme e a cantora Gabriel Martins, e algumas pessoas ainda aproveitaram para pedir que ela cante na festa online. "Como assim 18 anos? Cresceu demais", brincou um fã. "Lenda. Já mais pelo país do que o presidente", opinou outro.

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