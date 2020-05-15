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"Insensibilidade"

Camila Pitanga diz que Bolsonaro é a personificação do mal

De acordo com ela, o presidente tem uma postura genocida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 07:12

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 07:12

A atriz Camila Pitanga
A atriz Camila Pitanga Crédito: Reprodução/Instagram @caiapitanga
A atriz Camila Pitanga, a Olga de "Aruanas", revela que o Brasil hoje vive aos moldes de um governo de extermínio. E, segundo ela, a série, que mostra o contraponto entre quem quer arruinar a Amazônia contra quem que defendê-la, abre os olhos do povo para o problema.
"Aruanas colabora em abrir o olhar para não ficarmos anestesiados e não deixar passar o que está acontecendo. Não é nem questão de esperança, mas de botar a voz no mundo. Sabemos que há um governo com política de extermínio, mas temos sociedade que tem voz e pode falar, pode capitalizar um movimento de repúdio", opina ela em live com o F5.
Camila também opina sobre a postura de Jair Bolsonaro sobre o momento em que vivemos de pandemia. De acordo com ela, ele tem uma postura genocida. "Ele está com uma insensibilidade atroz. É a personificação de uma postura fascista, postura genocida, é a personificação do mal."

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Parceiro de elenco dela, o ator Luiz Carlos Vasconcelos, o vilão Miguel da trama, tem opinião semelhante. "O dia que se anuncia dez mil mortos ele anda de jetsky? É desumano. Nem passa pela cabeça dele o real sofrimento do outro."

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