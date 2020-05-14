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Fim do romance

Relacionamento de Maria Ribeiro e Davi Moraes chega ao fim, diz site

Casal estava junto desde novembro do ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 10:22

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 10:22

Davi Moraes e Maria Ribeiro terminam o namoro
Davi Moraes e Maria Ribeiro terminam o namoro Crédito: Reprodução/Instagram
O namoro da atriz Maria Ribeiro, 44, com o músico Davi Moraes, 46, chegou ao fim. Juntos discretamente desde novembro do ano passado, os dois não estão mais juntos.
A informação foi dada pelo jornal Extra nesta terça-feira (13), mas ainda não foi confirmada pela assessoria dos artistas. O F5 procurou ambos e até o momento desta publicação não teve uma resposta.
Ainda segundo o jornal, quem teria decidido colocar um ponto final no relacionamento foi Davi Moraes. Ele estaria muito abalado com a recente morte do pai, Moraes Moreira, que morreu há exatamente um mês, no dia 13 de abril.

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Maria Ribeiro e Davi Moraes iniciaram um romane sútil no final do ano passado, e durante o Carnaval deste ano, assumiram o namoro para amigos e familiares. Bastante cautelosos com a vida pessoal, nunca foram vistos trocando afeto publicamente.
A breve relação se iniciou pouco depois do término do casamento de oito anos de Moraes e a cantora Maria Rita, anunciado em julho de 2019. Os dois têm uma filha, Alice, de 5 anos. O músico também já foi casado com Ivete Sangalo, entre os anos de 2002 a 2004.
Ribeiro, por sua vez, já foi casada com Caio Clat por 11 anos, e com Paulo Betti, por quatro. Em agosto de 2017 a atriz se separou de Blat e logo após ingressou um relacionamento com Fábio Assunção, que chegou ao fim em meados de 2018.

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