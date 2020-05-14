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Saúde

Ator Nick Cordero desperta do coma após complicações com coronavírus

Artista teve de amputar uma das pernas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 10:09

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 10:09

Nick Cordero com a mulher Amanda Kloots e o filho do casal, Elvis
Nick Cordero com a mulher Amanda Kloots e o filho do casal, Elvis Crédito: Instagram/nickcordero1
O ator Nick Cordero, 41, acordou do coma induzido após sofrer com as complicações pelo novo coronavírus. A notícia foi divulgada pela mulher dele, Amanda Kloots.
"Gente, a gente talvez tenha que mudar nossa hashtag [#acordanick] porque Nick está acordado. Ele acordou. Perguntei para os médicos se eu podia contar. Eles apenas disseram que Nick está muito fraco por enquanto. Abrir os olhos, fechar os olhos, acaba com toda a energia dele, mas ele está acordado", disse ela na companhia do filho do casal.
Apesar disso, o estado de saúde dele ainda é delicado. Ele está fraco e não conseguir fechar a boca, mas está seguindo os comandos dos médicos. "Essa é uma longa jornada, muito longa jornada. Mas estamos no caminho", reforçou Amanda.
Amanda Kloots disse no início de maio que o nível de oxigênio do marido havia caído e que ele tinha tido noites difíceis no Hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, onde ele está internado após ter contraído o novo coronavírus. Em abril, o artista, também conhecido por papéis na TV americana como no seriado Law & Order, teve a perna direita amputada por causa de complicações causadas durante o tratamento da Covid-19.

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"Ei pessoal, uma rápida atualização sobre Nick: ele teve uma noite um pouco difícil. Seus níveis de oxigênio caíram, mas [os médicos] o recuperaram imediatamente", disse Amanda no Stories do seu Instagram, na noite desta terça-feira (5).
Após o susto, ela completou que Cordero voltou a ficar estável. "Dedos cruzados para um dia bom e a possibilidade de ele acordar", disse. O ator foi submetido a uma traqueostomia no último domingo (3), procedimento que é normalmente feito para facilitar a entrada de ar nos pulmões.

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