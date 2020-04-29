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Mãe de Juliana Paes está com sintomas do novo coronavírus

'Ela está bem e tomando os medicamentos em casa', disse a atriz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 17:45

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 17:45

Juliana Paes entrega segredo de beleza
Juliana Paes entrega segredo de beleza Crédito: Reprodução/Instagram @julianapaes
Juliana Paes, de 41 anos, cancelou sua participação numa live com o jornalista Bruno Astuto na terça-feira, 28, após saber que sua mãe, Regina, está com sintomas do novo coronavírus.
"Hoje, minha mãe amanheceu com sintomas de covid-19 e se sentindo mal. Estamos apreensivos e vou ter que tomar todas as rédeas, algumas precauções e medidas", falou pelo stories do Instagram. "Não moro com ela, mas tem a minha vozinha, que mora com ela há anos. Peço desculpas."
No último dia 15 de abril, Juliana publicou um texto parabenizando a mãe pelo aniversário. "Queria dar um abraço nela. Como eu queria sentir o cheirinho dela... ela está viva, vivíssima, cheia de luz, alegria, força, estamos longe, por força do momento, mas cada vez mais próximas."

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