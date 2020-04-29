Mãe de Juliana Paes está com sintomas do novo coronavírus

Juliana Paes entrega segredo de beleza Crédito: Reprodução/Instagram @julianapaes

Juliana Paes, de 41 anos, cancelou sua participação numa live com o jornalista Bruno Astuto na terça-feira, 28, após saber que sua mãe, Regina, está com sintomas do novo coronavírus.

"Hoje, minha mãe amanheceu com sintomas de covid-19 e se sentindo mal. Estamos apreensivos e vou ter que tomar todas as rédeas, algumas precauções e medidas", falou pelo stories do Instagram. "Não moro com ela, mas tem a minha vozinha, que mora com ela há anos. Peço desculpas."