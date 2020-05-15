Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Milton Gonçalves tem alta hospitalar após três meses internado por causa de AVC

Ator estava hospitalizado desde fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 10:12

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 10:12

Milton Gonçalves, ator da TV Globo
Milton Gonçalves, ator da TV Globo Crédito: Reprodução/ TV Globo
Após três meses internado, Milton Gonçalves, 86, recebeu alta hospitalar na tarde desta quinta-feira (14), segundo divulgado pelo Hospital Samaritano Barra, no Rio. No início de fevereiro, o ator teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e estava hospitalizado desde então.
Gonçalves recebeu atendimento clínico e cirúrgico endovascular durante o período que ficou internado.

Veja Também

Milton Gonçalves sofre AVC e estado de saúde requer cuidados

Raul Gil recebe alta do hospital após ficar cinco dias internado

Ludmilla é internada em hospital do Rio após fortes dores abdominais

No final do ano passado, o ator participou do especial de Natal da Globo, que pela primeira vez foi protagonizado por uma família negra. Juntos a Magia Acontece contou a história de uma família cuja morte da matriarca, Neuza (Zezé Motta), às vésperas do Natal, desperta a depressão do viúvo? Orlando, vivido por Milton Gonçalves, e desalinha a vida do filhos André (Fabrício Boliveira) e Vera (Camila Pitanga).
Para ocupar a cabeça, Orlando tenta arrumar um emprego como Papai Noel, mas é sistematicamente recusado pelos estabelecimentos por ser negro. Então, a neta Letícia (Gabriely Mota), 9, filha de Vera e de Jorge (Luciano Quirino), decide criar um plano para tornar Orlando o Papai Noel de seu bairro.
Na ocasião, Gonçalves se emocionou ao falar sobre seu papel. Quando eu era menino, não existia Papai Noel negro. Tudo o que era considerado bonito não tinha negros. Nós sentíamos muito medo e vergonha. A gente se escondia [...]"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados