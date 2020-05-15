Milton Gonçalves tem alta hospitalar após três meses internado por causa de AVC

Milton Gonçalves, ator da TV Globo Crédito: Reprodução/ TV Globo

Após três meses internado, Milton Gonçalves, 86, recebeu alta hospitalar na tarde desta quinta-feira (14), segundo divulgado pelo Hospital Samaritano Barra, no Rio. No início de fevereiro, o ator teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e estava hospitalizado desde então.

Gonçalves recebeu atendimento clínico e cirúrgico endovascular durante o período que ficou internado.

No final do ano passado, o ator participou do especial de Natal da Globo, que pela primeira vez foi protagonizado por uma família negra. Juntos a Magia Acontece contou a história de uma família cuja morte da matriarca, Neuza (Zezé Motta), às vésperas do Natal, desperta a depressão do viúvo? Orlando, vivido por Milton Gonçalves, e desalinha a vida do filhos André (Fabrício Boliveira) e Vera (Camila Pitanga).

Para ocupar a cabeça, Orlando tenta arrumar um emprego como Papai Noel, mas é sistematicamente recusado pelos estabelecimentos por ser negro. Então, a neta Letícia (Gabriely Mota), 9, filha de Vera e de Jorge (Luciano Quirino), decide criar um plano para tornar Orlando o Papai Noel de seu bairro.