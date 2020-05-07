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Saúde

Raul Gil recebe alta do hospital após ficar cinco dias internado

Comunicador teve de passar por cirurgia após queda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 11:45

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 11:45

O apresentador Raul Gil
O apresentador Raul Gil Crédito: Gabriel Cardoso/SBT
O comunicador Raul Gil, 82, teve alta no começo da tarde desta quarta-feira (6) depois de passar cinco dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador se recuperava de uma cirurgia após ter o pulmão perfurado por uma das costelas.
Raul Gil já demonstrava que estava se recuperando bem por vídeos publicados na internet. Ele estava com quadro clínico estável e melhorando. A informação foi divulgada no perfil de Gil no Instagram.
Em áudio, o apresentador agradeceu a preocupação dos fãs e afirmou que estava se recuperando. "Eu tive um problema na costela, mas estou inteirinho, estou bem, estou voltando", disse ele na última segunda-feira (4).
Raul Gil teve um hemotórax (derramamento de sangue na cavidade pleural) devido a uma perfuração no pulmão, decorrente do acidente que sofreu no domingo de Páscoa (12), quando trincou duas costelas ao cair da escada de sua residência.

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Segundo o divulgado nas redes sociais do apresentador, a equipe média retirou 2,8 litros de sangue do pulmão dele. Na sequência, foi feito um procedimento de lavagem no pulmão e, em seguida, ele foi encaminhado à UTI.
Filho do apresentador, Raul Gil Júnior publicou nesta quarta-feira (6) vídeo do pai cantando "Por Una Cabeza", canção de Carlos Gardel (1890-1935) imortalizada no filme "Perfume de Mulher" (1992).
"Mais um pouquinho e ele sai do hospital. Obrigado a Deus e a todos pelas oracoes", escreveu Raul Gil Júnior em seu perfil no Instagram.

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