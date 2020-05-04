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Raul Gil diz estar bem; filha afirma que recuperação do pai é ótima

Apresentador está internado na UTI após perfuração no pulmão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 13:12

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 13:12

Raul Gil se recupera
Raul Gil se recupera de perfuração pulmonar Crédito: reprodução/ Instagram @raulgil3
Internado na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde a noite da última sexta (1º), Raul Gil, 82, tem quadro clínico estável e está melhorando, mas ainda sem previsão de quando deve ter alta. A informação foi divulgada no perfil de Gil no Instagram.
Em áudio, o apresentador agradece a preocupação dos fãs e afirma que está se recuperando. "Eu tive um problema na costela, mas estou inteirinho, estou bem, estou voltando", diz. Raul Gil teve um hemotórax (derramamento de sangue na cavidade pleural) devido a uma perfuração no pulmão, decorrente do acidente que sofreu no domingo de Páscoa (12), quando trincou duas costelas ao cair da escada de sua residência.

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Segundo o divulgado nas redes sociais do apresentador, a equipe média retirou 2,8 litros de sangue do pulmão. Na sequência, foi feito um procedimento de lavagem no pulmão e, em seguida, ele foi encaminhado à UTI.
Em vídeo no YouTube, Nanci Gil, filha do artista, afirmou que o pai está ótimo. "Depois da cirurgia, ele teve uma recuperação muito surpreendente". Ela disse também que conversou com Raul Gil por meio de chamada de vídeo, e que ele estava fazendo piadas. "Ele está ótimo, falando com aquele vozeirão, perguntei se estava tudo bem, e ele disse: 'Estou meio de saco cheio aqui, mas que tem ficar, né'", contou.
Nanci afirmou ainda que o pai deveria ser transferido para o quarto nesta segunda (4), o que ainda não foi confirmado. Raul Gil estava em casa desde 20 de abril, quando recebeu alta da hospitalização causada pelo acidente doméstico.
Na ocasião, o apresentador fez o teste para o novo coronavírus, e o resultado foi negativo. "Ele ficou em um andar separado dos pacientes com coronavírus, tanto ele como o seu filho Raul Gil Júnior [diretor de TV, conhecido como Raulzinho] fizeram o teste", informou a assessoria do apresentador, à época.

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